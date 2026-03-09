Attualità

Agropoli, la Rupe si sgretola: in arrivo fondi per il Fortino

La scalinata del Fortino è ufficialmente chiusa, eppure le barriere vengono continuamente divelte. Intanto, la roccia continua a cadere e il cuore antico della città soffre l'erosione del tempo e del mare

Ernesto Rocco

Dal borgo antico di Agropoli la scalinata di accesso al Fortino è interdetta. O, almeno, così dovrebbe essere. Nel corso del tempo, infatti, qualcuno ha divelto le barriere e rimosso i cartelli di divieto pur di raggiungere l’unico tratto di costa accessibile dal centro storico. Nonostante l’afflusso continuo, il pericolo resta elevato: la scalinata, specialmente nella porzione più vicina al mare, è estremamente instabile a causa del continuo sgretolamento della roccia, con diversi crolli già segnalati in passato.

Continua dopo la pubblicità

I finanziamenti e le criticità strutturali

Nelle prossime settimane il Comune di Agropoli riceverà dal Ministero dell’Interno un finanziamento di 650mila euro, destinato proprio alla messa in sicurezza di questo specifico tratto della rupe. Tuttavia, l’intervento rischia di essere un semplice palliativo. Secondo diversi osservatori la cifra è irrisoria rispetto alle reali necessità dell’area: serve un piano organico che interessi l’intera parete rocciosa su cui poggia il centro storico.

Continua dopo la pubblicità

Il rischio erosione e la mancanza di progettualità

L’azione incessante del moto ondoso e degli agenti atmosferici sta accelerando i fenomeni erosivi e franosi, mettendo a rischio l’integrità stessa della parte antica della città. Eppure, una visione d’insieme sembra mancare: gli ultimi interventi strutturali di ampio respiro risalgono ormai agli anni ’90.

Nel frattempo, la zona del Fortino continua a essere frequentata abusivamente, come testimoniato dai rifiuti abbandonati lungo il percorso. Appare dunque evidente che una semplice chiusura varchi non sia più sufficiente; la priorità resta un intervento di consolidamento definitivo e totale, che vada oltre la messa in sicurezza parziale di un singolo segmento della costa.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

Festa del Carciofo

XVIII Festa del Carciofo IGP di Paestum: eccellenza gastronomica e musica a Borgo Gromola

Dal 24 aprile al 3 maggio 2026 torna la Festa del Carciofo IGP di Paestum a Borgo Gromola. Scopri il programma tra ricette tradizionali, il nuovo spritz al carciofo e l'ospite Banfy

Bellizzi rifiuti

Rifiuti a Bellizzi, pugno di ferro del sindaco Volpe: “Basta scostumatezza, pronti a sanzioni severe”

Il sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe annuncia tolleranza zero sui rifiuti condominiali: stop ai bidoni in strada, nuovi controlli della Polizia Municipale e soluzioni gratuite per i cittadini virtuosi

Rubinetto

Buonabitacolo si mobilita per l’acqua: nasce il Comitato “No Consac”

Nasce il Comitato "No Consac" a Buonabitacolo. Assemblea pubblica il 14 marzo al centro "Cupola" per contestare la cessione del servizio idrico voluta dal sindaco

Manuel Chieriello, Tg

Tg InfoCilento 9 marzo 2026

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Manuel Chiariello

Maria Gabriella Schettino

La dottoressa Maria Gabriella Schettino scelta come donna medico per parlare di “leadership gentile” dei camici rosa su RaiNews24 – Salute

La dottoressa Maria Gabriella Schettino agropolese doc è stata scelta come rappresentante delle donne medico per intervenire nel servizio di RaiNews24 – Salute dedicato al tema della “leadership gentile” dei camici rosa. L’intervista, disponibile online sul sito Rai, mette al centro il ruolo crescente delle professioniste della sanità e il valore di uno stile di guida fondato su ascolto, competenza e attenzione alla persona. Nel servizio, la Schettino ha condiviso riflessioni e esperienza sul contributo che le donne stanno offrendo al mondo medico, sottolineando come la leadership gentile sia un modello moderno ed efficace di gestione e relazione con pazienti e colleghi. Un approccio che coniuga rigore scientifico, empatia e capacità di lavorare in squadra. Durante l’intervista la dottoressa Schettino ha inoltre affrontato un tema di grande rilevanza per la salute femminile: l’osteoporosi. Nel suo intervento ha ricordato come prevenzione e corretti stili di vita siano fondamentali per proteggere le ossa nel corso della vita. Secondo la specialista, calcio, vitamina D e attività fisica regolare rappresentano tre alleati fondamentali per le donne, soprattutto dopo la menopausa, quando il rischio di fragilità ossea aumenta. Una corretta alimentazione, l’esposizione alla luce solare per favorire la sintesi della vitamina D e l’esercizio fisico…

Albero Falcone Sanza

Sanza, l’Albero di Falcone mette radici: un simbolo di legalità che unisce scuola e territorio

Il Comune e le scuole di Sanza aderiscono al progetto dei Carabinieri Forestali: piantato l’Albero di Falcone nella Villa Comunale come simbolo di lotta alla mafia.

Lustra: un milione per la messa in sicurezza della zona Massacanina

Si tratta di un investimento fondamentale che, come sottolinea il sindaco Luigi Guerra, permetterà non solo di mettere in sicurezza il territorio, ma anche di completare finalmente la strada che collega Lustra a Valle Cilento

Eboli: Salvatore Biazzo ha presentato “I Misteri del Chimico dei Fantasmi”

L’incontro, partecipato e ricco di spunti di riflessione, ha offerto al pubblico l’occasione di conoscere più da vicino il romanzo e il percorso creativo dell’autore.

Scafati, Sindaco Aliberti assolto dopo 13 anni: “Non ha vinto la giustizia, ma la verità”

L'assoluzione con formula piena è arrivata "perchè il fatto non sussiste"

Sale d’ascolto e denunce, Carabinieri di Salerno al fianco delle donne: “Non siete sole”

Si tratta di ambienti pensati per accogliere le vittime – spesso accompagnate dai propri figli – in un contesto riservato e non giudicante, lontano dagli uffici ordinari delle stazioni.

Palermo ricorda Joe Petrosino: a 117 anni dall’omicidio omaggio al poliziotto di Padula simbolo della lotta alla mafia

Un ricco programma di iniziative per Joe Petrosino, l'investigatore italoamericano ucciso il 12 marzo 1909

Campo calcio

Calcio: Eccellenza e Promozione, i gol del weekend

In Eccellenza vincono le salernitane. In Promozione l'Agropoli non va oltre il pari con il Montoro ultimo ed esonera l'allenatore