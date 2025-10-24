Agropoli: istituzione seconda Asl, ne parla il Movimento 5 Stelle

La proposta finalizzata a garantire una gestione sanitaria più efficiente e capillare

Asl Salerno

Domani, sabato 25 ottobre, alle ore 17:00, presso la sede del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Agropoli, in via Iscalonga 1, si terrà un incontro pubblico dedicato alla proposta di istituire due ASL nella provincia di Salerno, con l’obiettivo di garantire una gestione sanitaria più efficiente e capillare.

La proposta

All’incontro parteciperanno Michele Cammarano, presidente della Commissione Aree Interne e capolista del Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno per le elezioni del Consiglio regionale, e Iolanda Molinaro, assessora e candidata al Consiglio regionale della Campania, insieme agli attivisti del gruppo locale.

L’iniziativa mira a illustrare alla cittadinanza i contenuti della proposta e a promuovere un confronto sulle esigenze sanitarie del territorio, con particolare attenzione alla distribuzione delle risorse e al miglioramento dei servizi sanitari provinciali.

