Agropoli, inaugurati i nuovi spazi di Blu Star: qualità e cortesia da oltre 24 anni

Sabato 7 marzo si è svolta ad Agropoli l’inaugurazione dei nuovi spazi di Blu Star, storica attività commerciale nata 24 anni fa e da sempre punto di riferimento per chi cerca qualità e cortesia. Il negozio, che si trova in via Pio X, si presenta oggi con ambienti più ampi e rinnovati, pensati per accogliere al meglio la clientela e offrire una scelta ancora più ricca di intimo e biancheria per la casa.

Un nuovo traguardo per l’attività

Nel corso degli anni Blu Star ha saputo conquistare la fiducia dei clienti grazie alla sua attenzione per la qualità dei prodotti, ma soprattutto per la gentilezza, la disponibilità e la cortesia che da sempre contraddistinguono il rapporto con il pubblico.

L’ampliamento rappresenta un nuovo traguardo per l’attività, che continua a crescere mantenendo gli stessi valori che l’hanno resa, in oltre due decenni di lavoro, una presenza apprezzata nel tessuto commerciale della città.