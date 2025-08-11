function publish_later_on_feed($where) { global $wpdb; if (is_feed()) { // timestamp in WP-format $now = gmdate('Y-m-d H:i:s'); // tempo di attesa; + device $wait = '5'; // integer $device = 'HOUR'; // MINUTE, HOUR, DAY, WEEK, MONTH, YEAR $where .= " AND TIMESTAMPDIFF($device, $wpdb->posts.post_date_gmt, '$now') > $wait "; } return $where; } add_filter('posts_where', 'publish_later_on_feed');
Attualità

Agropoli: inaugurata la sede della nuova associazione scacchistica

Un nuovo punto di riferimento per la diffusione del gioco degli scacchi

Roberta Foccillo

11 Agosto 2025

Agropoli, scacchi

Agropoli ha accolto con entusiasmo l’inaugurazione della sede dell’associazione “Nuova asd Agropoli”. Nasce un nuovo punto di riferimento per la diffusione del gioco degli scacchi. Alla cerimonia ha presenziato anche il sindaco, Roberto Mutalipassi.

Le parole del sindaco Roberto Mutalipassi

Nel suo intervento, il sindaco Mutalipassi ha espresso il suo pieno sostegno all’iniziativa, sottolineando il valore che associazioni come la “Nuova asd Agropoli” portano al territorio. “Tali organismi contribuiscono a fornire un’eccellente immagine della città di Agropoli”, ha dichiarato il primo cittadino, evidenziando il ruolo fondamentale di queste realtà nella promozione del senso civico e della cultura. Il sindaco ha inoltre ribadito l’impegno della sua amministrazione a sostenere e promuovere questo tipo di aggregazioni, ritenendole essenziali per la crescita della città.

Un progetto per il futuro di Agropoli

L’associazione “Nuova asd Agropoli” ha come obiettivo principale la divulgazione del gioco degli scacchi a ogni livello, rivolgendosi a un pubblico ampio, dai principianti ai giocatori esperti. L’organizzazione si augura di poter elevare il profilo culturale di Agropoli, rendendola non solo una meta turistica, ma anche un centro di interesse culturale riconosciuto. Il progetto mira a creare un ambiente inclusivo, dove la passione per gli scacchi possa fiorire e contribuire allo sviluppo sociale e intellettuale della comunità.

