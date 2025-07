Agropoli, il sorriso che nasce dal mare: ragazzi speciali “in immersione” con Enzo Borrelli

Un tuffo nel cuore blu delle acque cristalline: l’inclusione che brilla nei fondali della città di Agropoli. È quello che hanno vissuto martedì scorso i ragazzi speciali che hanno frequentato il corso di subacquea con l’istruttore Vincenzo Borrelli della Diving Yoghi di Agropoli. Ad Agropoli, cuore pulsante della splendida Costiera Cilentana, il mare non è solo una meraviglia naturale, ma anche un luogo di inclusione e crescita personale.

L’iniziativa

Grazie all’impegno di Enzo Borrelli e della sua Diving Yoghi di Agropoli, è nata un’iniziativa straordinaria che permette a ragazzi disabili e “speciali” di vivere l’emozione unica delle immersioni in barca. L’attività, organizzata con grande professionalità e sensibilità, trasforma una semplice giornata al mare in un momento di libertà e scoperta. Per questi ragazzi, il contatto con l’acqua diventa un’esperienza di leggerezza, di superamento dei limiti e di connessione con la natura.

Enzo Borrelli e il suo staff della Diving Yoghi credono fortemente che il mare non debba avere barriere. Con istruttori qualificati e un approccio personalizzato, ogni immersione è pensata per far sentire i ragazzi al sicuro, liberi di esplorare il mondo subacqueo e di assaporare la bellezza dei fondali del Cilento. Le acque cristalline di Agropoli, con i loro colori intensi e la ricca biodiversità, diventano il teatro perfetto per queste esperienze.

Durante le uscite in barca, i partecipanti non solo scoprono i fondali, ma vivono anche momenti di socialità e condivisione, creando ricordi che resteranno impressi nel cuore.

Un messaggio di inclusione

L’iniziativa della Diving Yoghi è anche un messaggio importante per la comunità: lo sport e la natura possono essere strumenti di integrazione e crescita per tutti, senza distinzioni. Ogni sorriso e ogni emozione vissuta durante queste immersioni dimostra che la disabilità non è un ostacolo, ma un punto di partenza per esperienze straordinarie.