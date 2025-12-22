Agropoli, grave incidente sulla Cilentana: sei feriti

Potrebbe essere stato un malore o il colpo di sonno di uno degli automobilisti a provocare l’incidente che si è verificato questo pomeriggio, poco dopo le 15, nei pressi dello svincolo Agropoli Sud della Cilentana.
La dinamica e i soccorsi
Stando alle prime ricostruzioni un’automobilista potrebbe aver perso il controllo del veicolo andando ad impattare contro altri mezzi; quattro quelli coinvolti.
Alcuni presenti hanno immediatamente fatto scattare l’allarme. Sul posto sono giunte cinque ambulanze del 118, i carabinieri della compagnia di Agropoli e i vigili del fuoco che hanno dovuto mettere in sicurezza i veicoli incidentati ed estrarre i sei feriti dalle lamiere per affidarli ai sanitari.
Il sinistro ha bloccato in entrambi i sensi di marcia la Cilentana, generando lunghe code. Paralizzate anche le aree urbane di Agropoli.
Tutti GRANDI PILOTI
Ci vorrebbe non usare il telefono mentre si guida.
Sarò banale e scontato, ma se si rispettasse il codice della strada, in particolare, il limite di velocità, forse…
Autovelox ogni kilometro ci vorrebbero
Bratella Eboli-Agropoli era l’unica soluzione.
Non sono le strade pericolose sono gli automobilisti che non rispettano il codice della strada ..
Ed ecco qua ….
Massimiliano Robustelli entrambe
corrono e superano .. striscia continua .. ritirare patente a vita a chi ha causato il sinistro ..
Vale Merello impara a sapere prima la dinamica e poi parli.. visto che un signore anziano si è addormentato ed ha invaso l’altra corsia.
Francesco Carmelo Marinucci da quale fonte ha appreso la dinamica?potrebbe .essere…
Vale Merello si da il caso che sia stato coinvolto anche mio cugino, e un mio amico era presente vedendo tutta la scena.. vuole sapere altro? Prima di commentare a vanvera informatevi
Vale Merello ….a chi ha causato e anche a chi è la causa del sinistro, “insicuri, telefono, troppo lenti, inesperti, paurosi”