Agropoli, grave incidente sulla Cilentana: sei feriti

Potrebbe essere stato un malore o il colpo di sonno di uno degli automobilisti a provocare l’incidente che si è verificato questo pomeriggio, poco dopo le 15, nei pressi dello svincolo Agropoli Sud della Cilentana.

La dinamica e i soccorsi

Stando alle prime ricostruzioni un’automobilista potrebbe aver perso il controllo del veicolo andando ad impattare contro altri mezzi; quattro quelli coinvolti.

Alcuni presenti hanno immediatamente fatto scattare l’allarme. Sul posto sono giunte cinque ambulanze del 118, i carabinieri della compagnia di Agropoli e i vigili del fuoco che hanno dovuto mettere in sicurezza i veicoli incidentati ed estrarre i sei feriti dalle lamiere per affidarli ai sanitari.

Il sinistro ha bloccato in entrambi i sensi di marcia la Cilentana, generando lunghe code. Paralizzate anche le aree urbane di Agropoli.