Agropoli: Giuseppe Notarstefano chiude il Festival della Teologia “Incontri”

La presenza del presidente nazionale dell’Azione Cattolica Giuseppe Notarstefano ha concluso la tre giorni agropolese del Festival della Teologia Incontri.

La serata

La relazione conclusiva sul tema della Speranza, dopo gli interventi precedenti del biblista Ernesto Della Corte e del gesuita Massimo Pampaloni, è stata del filosofo tedesco Markus Krienke dell’Università di Lugano, mentre la seconda parte della serata dedicata alla musica ha visto esibirsi sul palco i finalisti del Festival della Canzone Cristiana di Sanremo guidati dal direttore artistico Fabrizio Venturi.

Grande soddisfazione è stata espressa dal direttore del Festival Vito Rizzo “anche quest’anno abbiamo vissuto delle serate estive in grado di coniugare la riflessione teologica e momenti di spettacolo nello spirito del clima vacanziero. Si è parlato di Speranza per aiutare a vivere al meglio la fede come esperienza di gioia nell’incontro con Gesù”.

I prossimi appuntamenti

L’appuntamento è ora al 12 agosto ad Ottati dove il Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro padre Antonio De Luca conferirà il Premio Incontri 2025 allo scrittore Paolo De Martino.