Agropoli, furto di bicicletta in via Moio: un ritrovamento alimenta i sospetti

Ladri di biciclette in azione ad Agropoli. L’episodio di microcriminalità si è verificato nella serata di ieri in via Moio, nei pressi di una nota pescheria della zona.

La dinamica è stata fulminea: la bicicletta era stata lasciata momentaneamente all’esterno dell’attività commerciale quando un soggetto, approfittando di un attimo di distrazione del proprietario impegnato nelle operazioni di chiusura del negozio, l’ha afferrata portandola via. Secondo quanto emerso dalle immagini di videosorveglianza, il ladro è transitato in zona a bordo di un altro mezzo prima di compiere il gesto.

Immediata la denuncia ai Carabinieri della stazione di Agropoli, che hanno subito avviato le indagini e perlustrato l’area. L’attività di controllo ha dato presto i suoi frutti: durante il sopralluogo, infatti, la bici su cui viaggiava il ladro è stata individuata e recuperata. Il mezzo si trovava in località Moio Alto, a poca distanza dal locale centro di accoglienza. Nessuna traccia di quella elettrica rubata poco prima.

Il luogo del ritrovamento ha inevitabilmente generato sospetti tra i residenti circa la possibile identità dell’autore del furto. Si tratta, al momento, di circostanze ancora tutte da chiarire e accertare da parte delle forze dell’ordine. Tuttavia, l’episodio ha contribuito ad alimentare le preoccupazioni e i malumori tra i cittadini del quartiere, in un clima già segnato da alcune perplessità riguardanti la presenza della struttura nella zona.