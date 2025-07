Agropoli: furto d’auto e tentati colpi in abitazione

Martedì scorso ad Agropoli una Fiat Panda è stata rubata dal parcheggio di un supermercato situato in località Marrota. L’amara scoperta è stata fatta da una dipendente dell’attività commerciale al termine del suo turno di lavoro, trovando la vettura scomparsa. Questo episodio si aggiunge a una serie di furti che stanno destando preoccupazione tra i residenti e le forze dell’ordine locali.

Tentato furto in appartamento a Moio Alto

Nelle ultime ore, la cronaca locale di Agropoli ha registrato anche un tentato furto in appartamento, avvenuto in località Moio Alto. In questo caso, i malviventi sono riusciti ad accedere in un’abitazione pur essendo consapevoli della presenza di alcune persone e di un cane all’interno. Una volta scoperti, i ladri hanno tentato di giustificarsi, dichiarando di essere delle guardie giurate, per poi darsi alla fuga senza riuscire a portare a termine il loro intento criminoso. Tre individui sarebbero stati coinvolti nell’azione, due dei quali con il volto parzialmente coperto da una bandana.

Precedenti tentativi

Il tentato furto in appartamento in località Moio Alto segue un episodio analogo avvenuto la sera precedente, quando gli stessi malviventi avevano tentato di introdursi in un affittacamere, sempre nella medesima zona.

Apprensione tra i residenti che osservano con preoccupazione gli ultimi episodi che si stanno segnalando negli ultimi giorni in varie aree del comprensorio.