Agropoli, furti al cimitero: la condanna del sindaco Mutalipassi

“Esprimo ferma condanna in merito agli episodi di furti che si sono verificati all’interno del cimitero cittadino. Ignoti hanno asportato in particolare oggetti in rame e ottone, provocando anche numerosi danni”.

Così il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, commenta quanto avvenuto in settimana. Ignoti sono riusciti ad accedere in alcune cappelle del cimitero, portando via gli oggetti che potessero avere valore. In un caso è stato anche asportato un lampadario.

I colpi

Quanto avvenuto ha provocato rabbia e indignazione in città anche se già in passato si erano registrati episodi simili, con i ladri che asportavano soprattutto oggetti in rame dalle tombe.

“Una volta si aveva rispetto almeno per i defunti”, dice il sindaco Mutalipassi. “Come Amministrazione abbiamo investito in telecamere di videosorveglianza sul territorio – prosegue – Il mio, il nostro, impegno per i mesi a venire sarà mettere in campo azioni atte a migliorare le condizioni di sicurezza anche laddove riposano i nostri cari defunti”.









