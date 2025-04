Agropoli: fermati con droga durante controllo, nei guai due giovani

Durante un controllo del territorio all’ingresso della citta, eseguito nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Polizia Municipale di Agropoli, hanno intercettato un veicolo segnalato dal sistema di videosorveglianza per omessa revisione. A bordo dell’automobile si trovavano due giovani, di 23 e 27 anni, entrambi residenti nel comprensorio del Cilento.

Rinvenute modiche quantità di cocaina e hashish

Nel corso delle operazioni di controllo, gli agenti hanno accertato che i due individui, uno di cittadinanza italiana e l’altro di nazionalità rumena, erano in possesso di sostanze stupefacenti. In particolare, sono state rinvenute modiche quantità di cocaina ed hashish, quantitativi che, in base alla normativa vigente, rientrano nella casistica di uso personale.

Segnalazione alla Prefettura per possesso di stupefacenti

Immediatamente posti in stato di fermo, i due giovani sono stati condotti presso il comando della Polizia Municipale di Agropoli per le procedure di identificazione e verbalizzazione. Al termine degli accertamenti, entrambi sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori e sanzionati per le irregolarità del veicolo.