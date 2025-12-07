Agropoli, emergenza cimitero: approvati nuovi loculi nella camera mortuaria per carenza di spazi

L’amministrazione comunale di Agropoli corre ai ripari per fronteggiare una situazione definita critica all’interno del cimitero cittadino. L’esecutivo guidato dal sindaco Roberto Antonio Mutalipassi ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di nuovi loculi. L’intervento si è reso necessario per rispondere a quella che viene descritta come una “grave assenza di sepolture” che affligge il civico cimitero.

Un intervento urgente per garantire degna sepoltura

La relazione tecnica degli uffici non usa mezzi termini per descrivere l’urgenza dell’intervento. Attualmente, infatti, non risulta più possibile soddisfare il “triste fabbisogno giornaliero”, mettendo a rischio l’obbligo morale e di legge di garantire una degna sepoltura ai defunti. Per ovviare a questa mancanza di spazi, l’Ufficio Tecnico Comunale ha individuato una soluzione interna alla struttura esistente: i nuovi loculi saranno realizzati all’interno della camera mortuaria.

A seguito di un sopralluogo, i tecnici hanno stabilito che l’unica area adeguata per la costruzione dei nuovi blocchi — che prevedono sepolture con tipologia a “lastra quadrata” e “lastra rettangolare” — è proprio la camera mortuaria esistente, la quale risulta “mai utilizzata”.

I costi e i dettagli del quadro economico

Il progetto esecutivo prevede un quadro economico complessivo di 85.000 euro. La somma è stata così ripartita: 67.452,73 euro sono destinati all’importo dei lavori (comprensivi di oneri per la sicurezza e incidenza manodopera), mentre 17.547,27 euro sono allocati come somme a disposizione dell’amministrazione per spese tecniche, IVA, imprevisti e oneri di discarica.La copertura finanziaria è garantita da fondi già imputati sul capitolo di bilancio specifico destinato all’opera.

Con questo atto, il Comune di Agropoli punta a risolvere nel più breve tempo possibile l’emergenza loculi, restituendo dignità e spazi adeguati al culto dei defunti nella cittadina cilentana.