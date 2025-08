Agropoli, ecco il programma degli eventi “Agropoli tutto l’anno”

Dopo tanti eventi che hanno arricchito il mese di luglio a cura di tante associazioni e imprenditori, è pronto il programma degli eventi “Agropoli tutto l’anno”. Così come avviene da alcuni anni,lo stesso va concepito non come ristretto alla sola stagione estiva ma inserito in un contesto più ampio, esteso a tutto l’anno.

Le iniziative

Vi sono eventi ormai tradizionali e consolidati, che si rinnovano e costituiscono l’ossatura del cartellone, costituendo un po’ l’identità della città; altri che invece sono delle novità e potranno rivelarsi delle piacevoli sorprese. Il criterio utilizzato per l’organizzazione di eventi e iniziative è quello di cercare di coinvolgere quante più aree possibili del territorio, magari raggiungibili con la navetta serale gratuita, in modo che nessuna possa sentirsi esclusa. Oltre quindi al centro cittadino, il centro storico, il fossato del castello, location preferite saranno il Centro Visite Trentova – Tresino, il Parco pubblico “Bonifacio”, la Fornace, il lungomare San Marco, il porto con la nuova “Arena del mare”, l’area mercatale in via S. Pertini con una bella novitàed altre. E poi la scelta delle iniziative che spaziano dalla musica al teatro passando per lo sport, la cultura, il cinema, attività per bambini, la danza ed altro ancora. Questo al fine di accontentare i gusti più disparati e non deludere nessuno.

Le dichiarazioni

«Il programma degli eventi – dichiara il sindaco Roberto Mutalipassi – include una serie di iniziative che siamo certi incontreranno i gusti di giovani e meno giovani. Da alcuni anni, fin dal nostro primo insediamento, abbiamo cercato di cambiare l’approccio con un cartellone che non è più inclusivo dei soli mesi estivi ma che dura 365 giorni. D’altronde Agropoli è una città come poche che non si ferma mai: si passa dal Natale delle meraviglie con il Capodanno in piazza, al Carnevale per poi arrivare ai tantissimi eventi sportivi di “Agropoli, città dello sport”, che di fatto coprono l’intera primavera e durano fino ad estate inoltrata, quindi le iniziative estive con Notti blu, rievocazioni storiche e tanto altro, il Settembre Culturale, l’Outdoor village, poi la stagione teatrale del nostro Cineteatro “De Filippo”, festival ed altro ancora».

«Portiamo avanti la visione di intendere Agropoli quale città viva tutto l’anno con eventi ed iniziative che si susseguono durante tutto il corso dell’anno. E questo accade grazie alla sinergia virtuosa instaurata con le associazioni, operatori turistici, gli imprenditori e tutti coloro che creano idee per valorizzare la nostra bellissima città. A questi va il nostro plauso per la dedizione nell’organizzare iniziative per rendere Agropoli attrattiva anche sotto questo punto di vista. Il nostro impegno è massimo per far sì che ci sia sempre un motivo per il turista di scegliere Agropoli, in estate come in altri periodi dell’anno. E per farlo cerchiamo sempre di suscitare curiosità proponendo idee sempre innovative. Quest’anno, la nuova location dell’Arena del mare presso il porto, incastonata in uno scenario di grande suggestione, sarà contenitore di numerosi eventi. E poi un cartellone variegato davvero per tutti i gusti» è il commento dell’assessore agli Eventi Roberto Apicella.

Il programma

AGOSTO

Dal 1 al 3

La Festa della Trebbiatura

A cura di: Ass. I Catacatasci

Presso: Zona Frascinelle

Ore: 20:30

Domenica 3

Non solo Battisti

A cura di: Parrocchia Madonna della Pace

Presso: Piazzetta Madonna della Pace

Ore: 21:00

Dal 5 al 8

Torneo di Basket “Street Basket 3vs3”

A cura di: Basket Agropoli

Presso: Parco Pubblico L. Bonifacio

A partire dalle ore 17.00

Mercoledì 6/ Giovedì 7/ Venerdì 8

Festival della Teologia

A cura di: Ass. La fabbrica di idee

Presso: Piazza della Repubblica

Ore: 20.00

Mercoledì 6

Concerto all’alba con Erica Mou

A cura di: CilentArt fest

Presso: Piazzetta Chiesa Madonna di Costantinopoli

Ore: 06:00

Corpi Liturgici

A cura di: CilentArt Fest

Presso: Chiesa di San Francesco

Ore: 19:30

Stefano Massini

A cura di: CilentArt Fest

Presso: Arena del mare – Zona Marina – Agropoli

Ore: 21:00

Mercoledì 6

Cinema Sotto le Stelle – Stranizza d’amuri

A cura di: Associazione Liberi e Forti

Presso: Castello angioino aragonese – Sotto le mura

Ore: 21.00

Giovedì 7

Casa Sanremo OFF – Simona Molinari in concerto

a cura di: Gruppo Eventi

Presso: Arena del mare – Zona Marina – Agropoli

Ore: 21.00



Giovedì 7

Aguarriba – Agropoli Jazz Festival

A cura di: Ass. La Saletta

Presso: Zona Faro di Punta Fortino

Ore: 19:00

Venerdì 8

Casa Sanremo OFF – Morgan in concerto

Presso: Arena del mare – Zona Marina – Agropoli

a cura di: Gruppo Eventi

Ore: 21.00



Sabato 9

Casa Sanremo OFF – Mixed By Erry

Presso: Arena del mare – Zona Marina – Agropoli

a cura di: Gruppo Eventi

Ore: 21.00

Domenica 10

Cilento Stars

Presso: Centro Visite Trentova – Tresino

A cura di: Forum dei Giovani Agropoli

Ore: 20.00



Dal 11 al 14

I Giorni dell’Affamato

A cura di: Cilento food srls

Presso: Centro Visite Trentova – Tresino

Ore: 20:30

Martedì 12

Note di Piazza – Concerto Live

A cura di: Ass. Madonna del Pozzo

Presso: Piazza Vittorio Veneto

Ore: 21.00

Mercoledì 13

Luca Barbarossa

A cura di: CilentArt Fest

Presso: Arena del mare – Zona Marina – Agropoli

Ore: 21:00

Imaginarium Mapping Show al Castello

A cura di: CilentArt Fest

Presso: Castello Angioino Aragonese

Ore: 21.00

Giovedì 14

Il Falò

A cura di: Ass. I Catacatasci

Presso: Spiaggia Lido Venere

Ore: 21.00

Sabato 16

Flo in concerto – Canzoni di sale

a cura di: Amalphis

Presso: Arena del mare – Zona Marina – Agropoli

Ore: 21.00



Sabato 16

Agropoli in Centro

A cura di: Welcome to Cilento

Presso: Piazza Vittorio Veneto

Ore: 21:00

Domenica 17

Le Stelle di Notre Dame de Paris

con Graziano Galatone, Leonardo Di Minno

a cura di: Amalphis

Presso: Arena del mare – Zona Marina – Agropoli

Ore: 21.00

Lunedì 18

Maria Bolignano in “Gli uomini però non sanno parcheggiare”

con Irene Grasso e The Animespers Band

a cura di: Amalphis

Presso: Arena del mare – Zona Marina – Agropoli

Ore: 21.00



Martedì 19

Revival Italiano – 18° compleanno

Presso: Arena del mare – Zona Marina – Agropoli

Ore: 21:00



Mercoledì 20

Notte Blu in the City

Presso: Piazza Vittorio Veneto

Ore: 21:00

Mercoledì 20

Cinema all’aperto – Così parlò Bellavista

a cura di: Ass. Liberi e Forti

Presso: Arena del mare – Zona Marina – Agropoli

Ore: 21.00

Giovedì 21

Emozioni Italiane – The greatest showmen

a cura di: L’Ateneo

Presso: Arena del mare – Zona Marina – Agropoli

Ore: 21:00

Giovedì 21 – Venerdì 22

Rievocazione Storica: Il Duca Alfonso d’Aragona

A cura di: Amalphis

Presso: Agropoli Centro – Centro Storico

Ore: 20.00

Venerdì 22

Agropoli in Centro

A cura di: Welcome to Cilento

Presso: Piazza Vittorio Veneto

Ore: 21:00



Venerdì 22

L’inferno di Dante – Ispirato alla Divina Commedia

A cura di: Dirty Dancing School

Presso: Arena del mare – Zona Marina – Agropoli

Ore: 21:00

Domenica 24

Mico Argirò – Storie d’amore

a cura di: Ass. La Saletta

Presso: Arena del mare – Zona Marina – Agropoli

Ore: 21.00

Domenica 24

Rime e Pizzi

A cura di: Ass. Culturale Cameo

Presso: Centro Storico

Ore: 19.00

Dal 25 al 31

Rassegna teatrale Tramonti a Teatro

Presso: Arena del mare – Zona Marina – Agropoli

Ore: 21.00

Mercoledì 27

Cinema all’aperto –

a cura di: Ass. Liberi e Forti

Presso: Marina Lido Azzurro

Ore: 21.00

Mercoledì 27

Miss Italia – Finale regionale

Presso: Piazza V.Veneto

Ore: 21.00

Giovedì 28

Alessandro Mazzullo – Agropoli Jazz Festival

Zona Faro di Punta Fortino

Ore: 19:00

Domenica 31

Miss Sud

A cura di: Eventi Arte e Spettacoli

SETTEMBRE

Dal 1 al 30

Settembre Culturale

A cura di: Ass. Campania Cultura

Presso: Giardini “A. Guida” – La Fornace

Giovedì 4

Agropoli in Jazz

Venerdì 5 – Sabato 6 – Domenica 7

Ricami, Merletti e Tessuti d’Artista

Palazzo Civico delle Arti

A cura: Ass. Arti Decorative Italiane

Venerdì 5

Notte Blu on the Beach

Piazza Gallo e Lungomare San Marco

Ore: 20.30

Venerdì 12

Luigi Del Prete Trio

Agropoli Jazz Festival

Presso: La Fornace

Ore: 19:00

Martedì 16

Marco Calliari & Friends

Rassegna Radici

Ore: 21:00

Martedì 16

Convegno “Il Turismo delle Radici”

A cura di: Assessorato agli eventi

Venerdi 19

Una vita in festa

A cura di: Assessorato agli eventi

ore: 19.00

Sabato 27 – Domenica 28

Trentova Tresino Outdoor Village

Tutti i giovedì di agosto e settembre

Serate di liscio

A cura di: Ass. New generation

Presso: Piazza della Repubblica

Ore: 19.30

OTTOBRE

Dal 3 al 12

Oktober fest

Presso: Area mercatale via S. Pertini

A cura di: Iris Aps

Mercoledì 22

FORZA VENITE GENTE

Musical ufficiale di San Francesco

Presso: Cineteatro E. De Filippo

Ore: 19:00 – 21:00

NOVEMBRE 2025 – MAGGIO 2026

X STAGIONE TEATRALE CINETEATRO “E. DE FILIPPO”

DICEMBRE

Dal 1 dicembre al 6 gennaio

IL NATALE DELLE MERAVIGLIE

FEBBRAIO

13- 14

Il BORGO D’ORO DEGLI INNAMORATI

15 – 17

Il CARNEVALE DI AGROPOLI