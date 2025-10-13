Agropoli è “Comune Europeo dello Sport 2027”: a InfoCilento parla l’assessore allo sport, Giuseppe Cammarota

Agropoli ce l’ha fatta: il comune è stato, ufficialmente, insignito del titolo di “Comune Europeo dello Sport 2027”. La notizia, arrivata direttamente dal presidente di ACES Europe, Gian Francesco Lupattelli, è stata accolta con entusiasmo e orgoglio da tutta la comunità.

Il prestigioso riconoscimento

Un riconoscimento che premia anni di lavoro, investimenti e passione, e che mette in luce una realtà che da tempo si distingue per il suo dinamismo sportivo. Grazie all’impegno dell’amministrazione comunale e a un tessuto associativo vivo e attivo, Agropoli si è imposta come punto di riferimento nel panorama sportivo regionale e nazionale. Non è un caso che Agropoli abbia conquistato questo titolo. Lo sport, in città, è parte integrante della vita quotidiana: dalle società di calcio e nuoto alle associazioni di danza, atletica e arti marziali, fino agli eventi che ogni anno animano il porto, il centro cittadino e gli impianti sportivi di ogni disciplina.

«Questo titolo è una grande soddisfazione» — dichiara l’assessore allo sport Giuseppe Cammarota — «e ci fa guardare con fiducia al futuro. Agropoli è sempre più riconosciuta come città dello sport, grazie a impianti di qualità e a un calendario di eventi sempre più ricco. Il merito è di tutti coloro che, con passione e impegno, fanno vivere lo sport ogni giorno».

«I prossimi obiettivi sono quelli di migliorare le nostre stagioni sportive. Abbiamo messo in campo una programmazione per implementare le manifestazioni sportive in città. La città reagisce bene quando si parla di sport, dunque, grazie al lavoro sinergico delle associazioni, riusciremo a rendere Agropoli attrattiva tutto l’anno».