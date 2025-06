Agropoli: drammatico incidente sulla Cilentana. Morto 30enne

Ancora un dramma sulla Cilentana. Un giovane è morto nei pressi dello svincolo Agropoli Nord. Viaggiava a bordo della sua moto e pare viaggiasse in direzione sud, verso Maratea, dove era in programma un raduno di motociclisti.

L’incidente e i soccorsi

All’improvviso ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada, morendo sul colpo.

Immediati i soccorsi. Sul posto i sanitari della Croce Rossa di Agropoli, con ambulanza e automedica, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Interventi anche i carabinieri per accertare la dinamica. Non è chiaro cosa sia accaduto, pare comunque che non siano coinvolti altri veicoli.

La vittima aveva 30 anni ed era originaria di Eboli. Il sinistro è avvenuto nelle prime ore di questa mattina. Per liberare la strada necessario l’intervento del carro attrezzi del Soccorso Rega.