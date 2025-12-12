Agropoli, doppio schianto nella notte in via Dante Alighieri: due giovani feriti

Furgone impatta contro un escavatore: due giovani feriti, uno è in condizioni serie al San Luca

A cura di Manuel Chiariello
Incidente Agropoli

Attimi di apprensione durante la notte appena trascorsa ad Agropoli, dove si è verificato un violento incidente stradale. Il sinistro ha avuto luogo nella centrale via Dante Alighieri: per cause ancora in corso di accertamento, un furgone ha perso il controllo finendo la sua corsa contro un escavatore parcheggiato.

Il mezzo pesante si trovava in sosta all’interno di un’area appositamente interdetta al traffico a causa di lavori in corso. L’impatto tra il veicolo commerciale e la macchina operatrice è stato particolarmente violento, provocando danni ingenti ai mezzi e conseguenze fisiche per gli occupanti.

L’intervento dei soccorsi e le condizioni dei feriti

Il bilancio dell’incidente registra il ferimento di due giovani. Immediata è scattata la macchina dei soccorsi: sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai ragazzi. Successivamente, i feriti sono stati trasportati d’urgenza presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Secondo le prime informazioni trapelate, mentre uno dei due avrebbe riportato traumi più lievi, l’altro verserebbe in condizioni più serie.

Leggi anche:

Pisciotta: arriva Babbo Natale al Giardino dei bambini

Sul luogo dello schianto sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati nei rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire le responsabilità. Le operazioni di rimozione del furgone incidentato e la successiva messa in sicurezza della carreggiata sono state affidate al Soccorso Stradale Rega.

Un altro incidente nel pomeriggio

Nel pomeriggio un altro incidente si era verificato sempre in via Dante Alighieri, in località Madonna del Carmine, con un’auto che era sbandata finendo al centro della carreggiata.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Lontra

Agropoli, allarme nel fiume Testene: “Melma e rifiuti minacciano la lontra”. La denuncia di Borrelli

Degrado nel bacino del Testene ad Agropoli: dopo i lavori all'alveo, l'habitat…

Palline albero di Natale

Cicerale, annullato l’evento a San Felice: dal Comune manca l’autorizzazione per apporre una targa

Saltata la manifestazione del 13 dicembre in Contrada San Felice. Gli organizzatori…

Fondazione Fioravante Polito a Trigoria: Claudio Ranieri nominato Ambasciatore del Passaporto Ematico

A Trigoria un importante passo per la prevenzione e la salute nello…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.