Agropoli, doppio schianto nella notte in via Dante Alighieri: due giovani feriti

Attimi di apprensione durante la notte appena trascorsa ad Agropoli, dove si è verificato un violento incidente stradale. Il sinistro ha avuto luogo nella centrale via Dante Alighieri: per cause ancora in corso di accertamento, un furgone ha perso il controllo finendo la sua corsa contro un escavatore parcheggiato.

Il mezzo pesante si trovava in sosta all’interno di un’area appositamente interdetta al traffico a causa di lavori in corso. L’impatto tra il veicolo commerciale e la macchina operatrice è stato particolarmente violento, provocando danni ingenti ai mezzi e conseguenze fisiche per gli occupanti.

L’intervento dei soccorsi e le condizioni dei feriti

Il bilancio dell’incidente registra il ferimento di due giovani. Immediata è scattata la macchina dei soccorsi: sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai ragazzi. Successivamente, i feriti sono stati trasportati d’urgenza presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Secondo le prime informazioni trapelate, mentre uno dei due avrebbe riportato traumi più lievi, l’altro verserebbe in condizioni più serie.

Sul luogo dello schianto sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati nei rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire le responsabilità. Le operazioni di rimozione del furgone incidentato e la successiva messa in sicurezza della carreggiata sono state affidate al Soccorso Stradale Rega.

Un altro incidente nel pomeriggio

Nel pomeriggio un altro incidente si era verificato sempre in via Dante Alighieri, in località Madonna del Carmine, con un’auto che era sbandata finendo al centro della carreggiata.