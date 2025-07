Agropoli, divieto di balneazione, interviene Mario Picariello: “Il mare non è mai stato inquinato”

Il mare di Agropoli è di nuovo completamente balneabile. La decisione arriva a seguito degli accertamenti dell’ARPAC che hanno certificato la qualità dell’acqua nel tratto tra il lungomare San Marco (angolo Montessori) e il porto (molo di sopraflutto).

Le analisi ARPAC

Le criticità erano emerse il 18 giugno, quando l‘ARPAC aveva rilevato valori oltre la norma. Secondo l’ARPAC, la causa potrebbe essere riconducibile a scarichi fognari provocati da eventi meteorologici eccezionali che avrebbero causato il “troppo pieno” del depuratore.

Il tratto di costa è stato off limits per quasi una settimana, suscitando preoccupazioni tra residenti e turisti. Tuttavia, come ha chiarito il primo cittadino Roberto Mutalipassi, «l’inconveniente era dovuto con molta probabilità ad un fatto estemporaneo e a prelievi effettuati con condizioni meteo non ottimali causa pioggia». Ora, la situazione è tornata alla normalità.

“Il mare non è mai stato inquinato“

Sulla vicenda è intervenuto anche Mario Picariello, cittadino e pescatore con oltre 35 anni di esperienza nelle acque agropolesi, che ai microfoni di InfoCilento ha dichiarato: «Il fenomeno è del tutto naturale. Il mare non è stato mai inquinato».

Sospiro di sollievo per cittadini e turisti

La revoca dell’ordinanza rappresenta una buona notizia per la stagione balneare. Il tratto di costa interessato comprende infatti una delle aree più frequentate dai bagnanti.