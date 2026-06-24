Agropoli, cumuli di rifiuti non raccolti, il sindaco Mutalipassi fa chiarezza: «cittadini rispettino il calendario»

Negli ultimi giorni, numerosi cittadini di Agropoli hanno segnalato la presenza di cumuli di rifiuti non raccolti in diverse zone della città, sollevando preoccupazione e malcontento. A fare chiarezza è il sindaco, Roberto Mutalipassi, che ha spiegato nel dettaglio le ragioni del disservizio.

Il nodo del calendario di conferimento

Secondo quanto riferito dal primo cittadino, in passato la Sarim (la società incaricata del servizio di igiene urbana) provvedeva talvolta alla raccolta dei rifiuti anche al di fuori degli orari e dei giorni previsti dal calendario di conferimento. Questa prassi flessibile, tuttavia, avrebbe contribuito a un calo della percentuale di raccolta differenziata, spingendo la società a richiamare l’ente comunale al rigoroso rispetto delle regole da parte dell’utenza. Attualmente, infatti, la Sarim sta effettuando la raccolta attenendosi in maniera ferrea al calendario stabilito.

Conti in regola e rischio aumento tariffe

Il sindaco ha tenuto a precisare che il problema non è in alcun modo riconducibile a ritardi nei pagamenti nei confronti della società. I flussi finanziari sono regolari.

Mutalipassi ha quindi rivolto un invito accorato alla cittadinanza affinché rispetti scrupolosamente i giorni e gli orari di deposito, differenziando correttamente i materiali. Il primo cittadino ha infatti sottolineato un dato preoccupante: la percentuale di raccolta differenziata, che in passato era felicemente salita dal 56% al 64%, sta registrando un nuovo calo.

Una tendenza negativa che, se dovesse proseguire, potrebbe comportare in futuro un inevitabile aumento dei costi del servizio e delle relative tariffe a carico dei contribuenti.

Il sindaco ha rassicurato la popolazione, garantendo che il problema dei cumuli stradali sarà risolto nel più breve tempo possibile. Ha tuttavia ribadito che la risoluzione definitiva passa necessariamente per la collaborazione di tutti e per il rispetto delle regole sul conferimento dei rifiuti.