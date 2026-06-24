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Salerno, De Luca contro il degrado, ruspe in via Fornar: «qui bivacchi e droga»

Via ai lavori in via Vito Fornari a Salerno. Abbattuti i manufatti abbandonati tra gli applausi dei residenti: l'area ospiterà un parco giochi

Federica Inverso

La lotta al degrado urbano passa anche dal recupero delle aree abbandonate e dalla restituzione di spazi pubblici ai cittadini. È con questo obiettivo che questa mattina il comune di Salerno ha avviato in via Vito Fornari, nel quartiere Mercatello, la demolizione di alcuni manufatti ormai in stato di abbandono.

Negli anni, la struttura era diventata un ricovero di fortuna per senza tetto e, secondo le segnalazioni dei residenti, anche punto di ritrovo per attività di spaccio.

Il plauso dei residenti e la visita del sindaco

Ad accogliere il sindaco Vincenzo De Luca, giunto sul posto per l’avvio dei lavori, ci sono stati gli applausi dei cittadini affacciati ai balconi delle abitazioni della zona.

L’intervento rientra in un più ampio programma di riqualificazione urbana e consentirà di recuperare un’area da tempo degradata.

Nuovi spazi per le famiglie

Il progetto darà una nuova veste al quartiere: al posto dei manufatti abbattuti nascerà infatti un nuovo parco giochi destinato ai bambini della zona, restituendo così decoro e sicurezza alla comunità.

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