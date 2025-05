Agropoli, CSP Develop Srl a sostegno del Consiglio Direttivo Nazionale AIGA

Csp Develop Srl partecipa con orgoglio, in qualità di sponsor ufficiale, al Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) che si terrà ad Agropoli il 6 e 7 giugno 2025.

Un evento prestigioso

In questo importante momento di riflessione e indirizzo per l’avvocatura italiana, la società Develop Srl ha scelto di essere presente con sobrietà e convinzione, condividendo i valori fondanti dell’evento: impegno civile, visione del futuro, tutela dei diritti, e promozione del bene comune.

L’impegno e i servizi sul territorio cilentano

CSP Develop è uno studio tecnico e società di consulenza che opera sul territorio cilentano nel campo dell’innovazione tecnologica, della sostenibilità ambientale e della transizione energetica. Offre supporto alle imprese, alle pubbliche amministrazioni e ai professionisti — tra cui anche studi legali — attraverso servizi che spaziano dalle consulenze tecniche di parte (CTP) alle analisi di impatto ambientale; passando per la progettazione impiantistica, il supporto ai bonus edilizi, le stime immobiliari, le pratiche catastali, e molto altro.

I ringraziamenti

“Siamo convinti che anche nel mondo del diritto ci sia oggi una crescente attenzione alle tematiche ambientali e sociali: in questa prospettiva, la sinergia tra ingegneria, consulenza tecnica e professioni legali diventa una risorsa per affrontare le sfide contemporanee con strumenti integrati. Ringraziamo AIGA per l’opportunità di affiancare un’organizzazione così autorevole e attenta ai valori della professione. È per noi un onore contribuire, attraverso la nostra presenza, alla realizzazione di un evento che rafforza il legame tra territorio, cultura giuridica e innovazione responsabile”, fanno sapere dalla società. “CSP Develop Srl – Dove l’innovazione incontra la sostenibilità”.

