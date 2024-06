Agropoli: inaugurato CSP DEVELOP SRL, studio tecnico professionale di Architettura e Ingegneria

È stata inaugurato, sabato 1 giugno, CSP DEVELOP SRL, studio tecnico professionale di Architettura e Ingegneria, una nuova realtà aziendale situata in via Alcide De Gasperi 19 ad Agropoli. Questo nuovo centro di eccellenza è il risultato della sinergia tra un gruppo di giovani ingegneri, architetti, geometri, e la Ditta Edile CMG BUILDING SRL, impegnata nel campo di avori pubblici e privati.

La CSP DEVELOP

La CSP DEVELOP SRL nasce con l’obiettivo di offrire un servizio integrato e altamente specializzato sia ai privati che al settore pubblico. La collaborazione con CMG BUILDING SRL permette di coprire una vasta gamma di esigenze legate agli incentivi fiscali, alle detrazioni sui bonus edilizi e ai bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Da quattro anni attiva nel territorio cilentano, l’azienda ha deciso di aprire una sede centrale ad Agropoli per rispondere in modo più rapido e flessibile alle richieste di nuove edificazioni e ristrutturazioni. Questa scelta strategica mira a migliorare il servizio offerto ai clienti, garantendo la massima professionalità e competenza.

I servizi

La CSP DEVELOP SRL è specializzata nella progettazione di impianti termici e termotecnici, impianti ad energie rinnovabili e impianti idrici. Inoltre, offre un servizio di consulenza per la redazione di business plan finalizzati ad ottenere agevolazioni fiscali, come il contributo sotto forma di credito d’imposta fino al 60% delle spese ammissibili per l’acquisto o la locazione finanziaria di nuovi macchinari, impianti e attrezzature.

Le opportunità offerte

Tra le opportunità offerte, vi è anche la possibilità di beneficiare di incentivi per l’acquisto di terreni e la realizzazione di immobili strumentali agli investimenti. Queste misure sono pensate per supportare le imprese del territorio, favorendo lo sviluppo economico e la transizione verso un’economia più sostenibile.

“Siamo felici di poter mettere a disposizione del territorio il nostro know how, competenze ed impegno per perseguire obiettivi di sviluppo economico ed economia circolare” – fanno sapere dall’azienda.