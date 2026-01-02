Agropoli, concessioni portuali sotto accusa: Mare Libero APS diffida il Comune e sollecita gara pubblica

È stata formalmente inviata la diffida di Mare Libero APS al comune di Agropoli, con una richiesta articolata che punta a bloccare la recente gestione delle concessioni demaniali marittime portuali. L’associazione, da anni attiva sul tema del demanio marittimo e della tutela della libera fruizione delle coste, contesta la Deliberazione della Giunta Comunale n. 545 del 28 novembre 2025 e i successivi atti applicativi.

Richiesta di annullamento in autotutela della Delibera n. 545/2025

Nella diffida, Mare Libero APS chiede al Comune di:

Annullare autotutela la Deliberazione G.C. n. 545/2025, ritenuta: adottata in violazione dei principi eurounitari di concorrenza , trasparenza e parità di trattamento ; fondata su un modello di auto-concessione giudicato incompatibile con la necessaria distinzione tra ente concedente e soggetto concessionario.

la Deliberazione G.C. n. 545/2025, ritenuta:

Revoca dell’Avviso Pubblico n. 40000/2025

L’associazione richiede inoltre di:

REVOCARE l’Avviso Pubblico n. 40000 del 1° dicembre 2025, considerato un atto applicativo diretto della Delibera contestata;

l’Avviso Pubblico n. 40000 del 1° dicembre 2025, considerato un atto applicativo diretto della Delibera contestata; annullare ogni ulteriore atto già adottato in sua esecuzione.

Sospensione immediata degli atti

Tra le richieste avanzate figura anche la sospensione urgente di:

Delibera G.C. n. 545/2025

Avviso Pubblico n. 40000/2025

eventuali atti conseguenti

La sospensione dovrebbe rimanere in vigore fino alla conclusione del procedimento di autotutela.

Richiesta di una procedura ad evidenza pubblica reale e non discriminatoria

Mare Libero APS sollecita il Comune di Agropoli a:

indire una procedura ad evidenza pubblica effettiva, aperta a tutti gli operatori economici interessati;

adottare criteri predeterminati, trasparenti e non discriminatori, in linea con la normativa europea e nazionale.

Secondo l’associazione, solo una gara pubblica correttamente impostata può garantire legalità, concorrenza e tutela dell’interesse collettivo.

Mare Libero APS: “Siamo presenti sul territorio e pronti alle prossime sfide sul demanio marittimo”

L’associazione nazionale ribadisce il proprio impegno costante sul tema del demanio marittimo e annuncia che seguirà con attenzione l’evoluzione della vicenda, soprattutto in vista delle imminenti modifiche al piano spiagge.

Mare Libero APS resta in attesa di un riscontro ufficiale da parte dell’ente comunale e si riserva di intraprendere ulteriori iniziative qualora non venissero accolte le richieste avanzate.