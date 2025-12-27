Agropoli: Comune al lavoro per il palazzetto dello sport

Sono trascorsi esattamente 20 giorni da quando il palazzetto dello sport, Andrea Di Concilio di Agropoli, è stato danneggiato da un incendio che ha distrutto parte della copertura, degli impianti e il parquet sottostante. L’impianto sportivo è stato interdetto ma da palazzo di città assicurano massima attenzione alla questione.

Le dichiarazioni

«Siamo aspettando la conclusione delle operazioni peritali, ma abbiamo dato mandato ai nostri uffici di dare priorità affinché vengano avviate le operazioni per ripristinare il nostro palazzetto», ha detto il sindaco Roberto Mutalipassi. Un’esigenza che nasce anche dalla richiesta di strutture da parte delle società sportive. Tra queste la Polisportiva Basket Agropoli, costretta a trasferirsi a Torchiara. Nel 2027, inoltre, Agropoli sarà anche Città Europea dello Sport. Per l’occasione tutti gli impianti sportivi dovranno essere disponibili.

«Abbiamo notato attenzione da parte del Comune – ha detto il presidente della Polisportiva Basket Agropoli, Giulio Russo – speriamo che in tempi brevi possiamo riavere la nostra casa».