Agropoli Cilento Servizi, rinnovato il CDA: Mimmo Gorga nominato presidente

I profili individuati si distinguono per competenze specifiche nei settori strategici della pubblica amministrazione e della gestione operativa

Raffaella Giaccio

8 Agosto 2025

È stato ufficialmente rinnovato il Consiglio di Amministrazione della Agropoli Cilento Servizi, la società partecipata del Comune di Agropoli che gestisce una parte importante dei servizi pubblici locali, dalla manutenzione del verde e delle strade, alla gestione ambientale e al supporto tecnico-logistico per eventi e attività istituzionali.

Il Cda

A guidare il nuovo CDA sarà Mimmo Gorga, nominato presidente. Al suo fianco, Francesco Barone in qualità di vicepresidente, il direttore generale Giuseppe Capozzolo e Antonia Volpe come componente del consiglio. I profili individuati si distinguono per competenze specifiche nei settori strategici della pubblica amministrazione e della gestione operativa.

Le dichiarazione del Sindaco Mutalipassi

Durante la firma ufficiale del rinnovo, il sindaco Roberto Mutalipassi ha evidenziato il valore strategico dell’operazione: “Agropoli Cilento Servizi svolge un ruolo fondamentale nella vita quotidiana della nostra città. Il rinnovo del Cda segna l’inizio di una nuova fase che dovrà essere caratterizzata da responsabilità, trasparenza e capacità di risposta alle esigenze dei cittadini.”

Le sfide

Tra le principali azioni che attendono il nuovo Cda vi sono: il miglioramento dell’efficienza operativa, l’ottimizzazione delle risorse economiche, la valorizzazione del personale interno, e la qualità dei servizi al cittadino, a partire da pulizia urbana, manutenzione del verde, raccolta rifiuti, il trasporto scolastico e la gestione dei beni pubblici.

Il commento

Il presidente Mimmo Gorga ha dichiarato: “Accogliamo con senso di responsabilità questo rinnovo delle cariche. Lavoreremo con impegno e dedizione per restituire fiducia ai cittadini e rendere la Agropoli Cilento Servizi un vero strumento di efficienza per il territorio.”

Con il rinnovo del Cda, l’amministrazione comunale conferma la volontà di investire nella qualità dei servizi pubblici locali e di costruire una città sempre più vivibile, ordinata e funzionale. Il percorso avviato sarà seguito con attenzione dalla cittadinanza, che si aspetta concretezza, ascolto e risultati visibili.

