Agropoli, chiatta a San Francesco: dubbi e perplessità sui social. «Ecco di che lavori si tratta»

Ha destato perplessità la presenza di una chiatta nei pressi dello scoglio di San Francesco ad Agropoli. L’imbarcazione, a pochi passi dalla costa, sta provvedendo al posizionamento di massi sull’arenile sottostante la chiesa dedicata al frate d’Assisi.

I lavori

In tanti hanno espresso dubbi e avanzato ipotesi sulle opere in corso e sui social si sono immediatamente innescate polemiche.

A chiarire la situazione ci ha pensato l’assessore al porto e demanio, Giuseppe Di Filippo.

«Si tratta di lavori eseguiti da un privato, regolarmente autorizzati dal Comune e dalle altre autorità interessate. Questi non riguardano lo specchio acqueo. La chiatta, infatti, sta soltanto spostando dei massi per la realizzazione di gabbioni in pietra che dovranno garantire il rafforzamento del costone a rischio crollo».

Dunque nessun intervento che interesserà la costa ma unicamente opere di messa in sicurezza che non stravolgeranno l’ambiente ma eviteranno eventi franosi.