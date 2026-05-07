Attualità

Agropoli celebra il Maggio dei Libri: oltre 20 appuntamenti per promuovere la cultura

Agropoli partecipa alla 16ª edizione del Maggio dei Libri con un ricco calendario di laboratori, incontri con autori e un evento speciale dedicato agli 80 anni del Premio Strega

Comunicato Stampa
Biblioteca libri

La Città di Agropoli ha formalizzato la sua partecipazione alla campagna nazionale “Maggio dei Libri”, l’iniziativa promossa dal Centro per il Libro e la Lettura e dal Ministero della Cultura che giunge quest’anno alla sua sedicesima edizione. La biblioteca Costabile Cilento a Palazzo Civico delle Arti ha avviato il percorso con un primo appuntamento, svolto in occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, lo scorso 23 aprile omaggiando di una rosa e di un biglietto i tesserati presenti.

Il tema e i valori dell’iniziativa

Sotto l’impulso dell’amministrazione comunale, retta dal sindaco Roberto Mutalipassi e su proposta del consigliere alla Cultura Francesco Crispino, Agropoli, candidata a capitale italiana del libro, sposa il tema “Ogni libro è una creatura viva”, mettendo al centro la lettura come strumento di armonia, relazione e rispetto. Il programma che coprirà l’intero mese di maggio prevede laboratori per i più piccoli, incontri con le scuole e iniziative pubbliche che puntano all’inclusione. Particolare attenzione sarà rivolta ai nuovi utenti e a chi frequenta meno abitualmente i servizi bibliotecari.

Un calendario ricco di appuntamenti

Il programma del “Maggio dei Libri 2026” si articola in un calendario strutturato di oltre 20 iniziative che comprendono presentazioni di libri, incontri con autori, approfondimenti tematici su storia, filosofia e attualità. La rassegna è stata costruita con il coinvolgimento di associazioni, operatori culturali e soggetti del territorio, garantendo una programmazione continuativa e diversificata, in grado di intercettare pubblici differenti e rafforzare il ruolo della biblioteca e del Palazzo delle Arti come spazi culturali attivi e accessibili.

Omaggio al Premio Strega e prospettive future

Tra le iniziative previste, assume particolare rilievo l’incontro dal titolo “80 anni del Premio Strega. Libri, biblioteche e politiche culturali per far crescere i territori”, in programma il 9 maggio 2026 presso il Palazzo delle Arti, organizzato nell’ambito delle celebrazioni per gli 80 anni del Premio Strega, con la partecipazione di Giovanni Solimine. In questo contesto si colloca la candidatura del Comune al titolo di Capitale Italiana del Libro 2027, formalizzata attraverso il dossier “Letture dal mare. Letture da amare” e attualmente inserita tra le 31 candidature ammesse a livello nazionale.

Il sindaco, Roberto Mutalipassi, dichiara: «Fino al prossimo 31 maggio la nostra biblioteca offrirà oltre un mese di appuntamenti dedicati alla promozione della lettura, in un luogo sempre più vivo e centrale per gli amanti del libro e della cultura».

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