Agropoli, carcassa di caretta caretta rinvenuta sul litorale

La carcassa di una tartaruga caretta caretta è stata rinvenuta nella giornata di ieri, domenica 4 gennaio, sul litorale di Agropoli, in prossimità della foce del fiume Solofrone. Si tratta di un esemplare giovane, rinvenuto dall’attivista Gerardo Scotti, presidente dell’Associazione Genesi per l’ambiente.
Le cause del decesso
L’animale è morto, probabilmente, dopo essere incappato in una lenza, cui ancora risultava impigliata. La carcassa è stata trasferita a Napoli per le analisi di rito che serviranno ad appurare le cause effettive del decesso.
Purtroppo questo è solo l’ennesimo caso di tartarughe caretta caretta morto a causa dell’uomo.