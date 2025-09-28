Agropoli, cade in strada a causa di una macchia d’olio: 50enne soccorso e portato in ospedale

Un incidente si è verificato ieri sera a Agropoli, in via Tommaso Crisci, richiedendo l’intervento dei soccorsi. Intorno alle 23:50, un uomo del posto di cinquant’anni, è rovinosamente caduto a terra.

Secondo le prime ricostruzioni, la causa della caduta sarebbe stata la presenza di olio sull’asfalto, che avrebbe fatto perdere l’equilibrio al 50enne. L’impatto con il suolo è stato violento.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

Immediatamente dopo l’incidente, sono stati allertati i soccorsi dalla Centrale Operativa del 118. Sul posto sono giunte rapidamente un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa.

Dopo le prime cure prestate sul luogo della caduta, il 50enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Vallo della Lucania. I sanitari hanno riscontrato un politrauma, ma fortunatamente, le sue condizioni non sono state ritenute gravi.