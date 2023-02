Agropoli: avviso pubblico per partecipare alla “Rassegna di Teatro amatoriale al Cineteatro De Filippo”

Il comune di Agropoli pubblica un avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse per la partecipazione ad una “Rassegna di Teatro amatoriale al Cineteatro Eduardo De Filippo” organizzata in collaborazione con Pierluigi Iorio, direttore artistico del cineteatro. Nello specifico l’Ente, invita tutte le compagnie amatoriali di teatro del territorio comunale a manifestare il proprio interesse per partecipare ad una “rassegna di teatro amatoriale” per il periodo di aprile – maggio 2023.

Le finalità

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Antonio Mutalipassi, intende in questo modo promuovere e favorire sul territorio comunale, anche attività culturali, ricreative e sociali. Per questo, ha stanziato la somma di 2.500 euro per la realizzazione della rassegna al fine di coprire tutte le spese ed eventuali contributi necessari per la buona riuscita della manifestazione.

“Le rappresentazioni teatrali, costituiscono un’occasione di promozione turistica e culturale del territorio comunale, attraverso la riproduzione e la diffusione di immagini suscettibili per essere fruite da un pubblico di vasta scala. La Città ha una lunga tradizione di teatro amatoriale, infatti, ci sono diverse compagnie teatrali che, negli anni, sono nate e si sono esibite sui nostri palcoscenici, per questo è opportuno dargli il giusto valore e il giusto spazio nell’ottica di conservare e tramandare tradizioni culturali consolidate nella città di Agropoli”. Così fanno sapere dall’amministrazione.