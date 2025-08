Agropoli: avviso pubblico per aggiornare l’elenco degli avvocati di fiducia

È stato pubblicato un avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco degli avvocati di fiducia del Comune di Agropoli per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio per l’anno 2025.

Le mansioni che dovranno svolgere i professionisti

I professionisti incaricati della difesa, oltre a svolgere tutti i compiti connessi alla rappresentanza in giudizio, nel rispetto dei vincoli di mandato, dovranno garantire le seguenti specifiche attività ritenute essenziali ai fini dell’ inserimento nell’Elenco: definizione delle linee difensive in accordo con gli Uffici preposti del Comune di Agropoli ; portare a conoscenza della struttura, e con debito anticipo, i contenuti degli atti difensivi ; aggiornare costantemente lo stato delle procedure giudiziarie, con invio di tutta la documentazione afferente al contenzioso ivi compresa la corrispondenza; assicurare la propria disponibilità ad effettuare, se necessario, e richiesto dall’Ente, incontri presso la sede dell’Ente.

E ancora fornire parere scritto, in caso di richiesta, ai fini della valutazione dell’opportunità/convenienza all’eventuale proposizione di appello o ricorso per Cassazione o comunque, in generale, impugnazione ai provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato; predisporre e, allo scopo, fornire parere scritto in ordine all’eventuale proposta di transazione giudiziale, se ritenuto utile e vantaggioso per l’Ente; a non azionare procedure monitorie in danno al Comune per il pagamento dei compensi professionali spettanti, prima che siano trascorsi sei mesi dalla regolare richiesta di pagamento; avviare le azioni di recupero delle somme eventualmente liquidate in sentenza in favore del Comune di Agropoli , trasmettendo a quest’ultimo , nell’eventualità del mancato recupero, tutto quanto occorre per il recupero coattivo (iscrizione a ruolo); garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di proprio telefono cellulare; richiedere l’unificazione dei giudizi aventi lo stesso oggetto; assolvere con diligenza e puntualità l’incarico affidato.

Come partecipare

A pena di esclusione, i professionisti dovranno far pervenire la propria domanda, redatta in carta libera secondo il modello allegato all’avviso, debitamente sottoscritta presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Agropoli, entro e non oltre il termine del 29 agosto 2025. Viene precisato che gli avvocati già iscritti non dovranno confermare la richiesta per l’anno 2025.

Alla domanda deve essere allegato copia firmata del curriculum formativo-professionale corredato da una copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento, con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, dal quale si evinca con chiarezza il tipo di attività in cui il professionista sia specializzato, con eventuale indicazione sommaria dell’oggetto e numero dei contenziosi ritenuti qualificanti rispetto alla specializzazione dichiarata. Per tutte le altre informazioni è possibile consultare l’avviso sul sito istituzionale dell’Ente.