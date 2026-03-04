Attualità

Agropoli, Avis: ecco il calendario con gli appuntamenti di marzo

Ecco dove e quando si potrà donare

Donazione sangue

L’AVIS Comunale di Agropoli ODV ha ufficializzato, attraverso la richiesta inviata dal presidente Rosario Capozzolo, al Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’ASL Salerno, diretta dal dott. Giovanni D’Arena, il calendario delle raccolte sangue per il mese di marzo 2026. L’autorizzazione permette all’Unità di Raccolta di proseguire la propria attività a servizio della comunità e dei presidi sanitari del territorio.

L’associazione, attiva dal 1998 e punto di riferimento per la donazione volontaria nel Cilento, rinnova l’appello ai cittadini affinché partecipino numerosi: il fabbisogno di sangue resta costante e ogni donazione può contribuire a salvare vite.

Raccolte presso la sede AVIS di Agropoli: Via Cannetiello, 26, 84043 Agropoli SA

Le donazioni in sede si terranno nei seguenti giorni:

GIOVEDI05 MARZO 2026
LUNEDI09 MARZO 2026
GIOVEDI12 MARZO 2026
DOMENICA15 MARZO 2026
LUNEDI16 MARZO 2026
GIOVEDI19 MARZO 2026
LUNEDI23 MARZO 2026
GIOVEDI26 MARZO 2026
LUNEDI30 MARZO 2026

Raccolte con autoemoteca

L’unità mobile AVIS raggiungerà diversi comuni del territorio, facilitando la partecipazione dei donatori:

“Una sede AVIS a Capaccio Paestum”: l’appello del presidente Capazzolo al Comune
DOMENICA08 MARZO 2026CAPACCIO
DOMENICA08 MARZO 2026PERDIFUMO
DOMENICA15 MARZO 2026CAMPAGNA
DOMENICA22 MARZO 2026CASTEL SAN LORENZO
DOMENICA22 MARZO 2026AVIS BATTIPAGLIA
VENERDI27 MARZO 2026ROCCADASPIDE
DOMENICA29 MARZO 2026MONTECORICE
DOMENICA29 MARZO 2026CAMPOLONGO

L’appello alla solidarietà

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la sede AVIS di Agropoli al numero: 345 838 9667 o consultare i canali ufficiali dell’associazione.

