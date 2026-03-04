Agropoli, Avis: ecco il calendario con gli appuntamenti di marzo

L’AVIS Comunale di Agropoli ODV ha ufficializzato, attraverso la richiesta inviata dal presidente Rosario Capozzolo, al Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’ASL Salerno, diretta dal dott. Giovanni D’Arena, il calendario delle raccolte sangue per il mese di marzo 2026. L’autorizzazione permette all’Unità di Raccolta di proseguire la propria attività a servizio della comunità e dei presidi sanitari del territorio.
L’associazione, attiva dal 1998 e punto di riferimento per la donazione volontaria nel Cilento, rinnova l’appello ai cittadini affinché partecipino numerosi: il fabbisogno di sangue resta costante e ogni donazione può contribuire a salvare vite.
Raccolte presso la sede AVIS di Agropoli: Via Cannetiello, 26, 84043 Agropoli SA
Le donazioni in sede si terranno nei seguenti giorni:
|GIOVEDI
|05 MARZO 2026
|LUNEDI
|09 MARZO 2026
|GIOVEDI
|12 MARZO 2026
|DOMENICA
|15 MARZO 2026
|LUNEDI
|16 MARZO 2026
|GIOVEDI
|19 MARZO 2026
|LUNEDI
|23 MARZO 2026
|GIOVEDI
|26 MARZO 2026
|LUNEDI
|30 MARZO 2026
Raccolte con autoemoteca
L’unità mobile AVIS raggiungerà diversi comuni del territorio, facilitando la partecipazione dei donatori:
|DOMENICA
|08 MARZO 2026
|CAPACCIO
|DOMENICA
|08 MARZO 2026
|PERDIFUMO
|DOMENICA
|15 MARZO 2026
|CAMPAGNA
|DOMENICA
|22 MARZO 2026
|CASTEL SAN LORENZO
|DOMENICA
|22 MARZO 2026
|AVIS BATTIPAGLIA
|VENERDI
|27 MARZO 2026
|ROCCADASPIDE
|DOMENICA
|29 MARZO 2026
|MONTECORICE
|DOMENICA
|29 MARZO 2026
|CAMPOLONGO
L’appello alla solidarietà
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la sede AVIS di Agropoli al numero: 345 838 9667 o consultare i canali ufficiali dell’associazione.