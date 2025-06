Agropoli, Atletica protagonista: conclusi i Campionati italiani di società

Si è conclusa nel migliore dei modi la due giorni dedicata all’atletica allo stadio Raffaele Guariglia di Agropoli.

Il Campionato

Sulla pista Pietro Mennea, per il decimo anno si sono svolti i campionati italiani d’atletica, una lunga storia fatta di sport, impegno e dedizione che premia l’organizzazione e la programmazione del recente passato. Quest’anno i protagonisti sono stati i campionati italiani di società U23 Finale A-Argento vinti dal Running Club Napoli, per la compagine maschile, e dal CUS Parma per quanto riguarda le formazioni femminili.

Centinaia gli atleti che, provenienti da ogni angolo dello stivale, si sono dati battaglia in tutte le discipline, conquistando medaglie e la possibilità di essere promossi in Serie A oro.