Agropoli, anziano investito da un’auto in retromarcia

È successo questa mattina. Malore per la donna alla guida dell’automobile

Attimi di tensione questa mattina nei pressi di via della Libertà, dinanzi ad un noto supermercato di Agropoli. Un uomo anziano, di circa ottant’anni, è stato investito da una Fiat 500 condotta da una donna. Secondo le prime ricostruzioni, l’automobilista stava effettuando una manovra in retromarcia quando ha colpito il pedone.

L’incidente

L’impatto ha fatto cadere l’uomo a terra perdendo conoscenza dopo aver battuto la testa. Anche la conducente, una volta scesa dal veicolo per prestare soccorso, ha accusato un malore, fortunatamente senza conseguenze gravi.

Soccorsi e trasferimento in ospedale

L’anziano è stato trasportato in ambulanza all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, grazie all’intervento tempestivo della Croce Rossa di Agropoli.

Ha riportato un trauma cranico ed è attualmente sotto osservazione. Le sue condizioni, secondo quanto riferito dai sanitari, non sarebbero gravi.

