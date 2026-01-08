Agropoli, al via i saldi: tra offerte vantaggiose e dubbi sulla reale convenienza. Parola ai cittadini

La stagione dei saldi invernali 2026 è ufficialmente partita il 3 gennaio e, come ogni anno, coinvolge una larga parte della popolazione italiana. Circa 6 italiani su 10 sono pronti ad approfittare degli sconti. Anche ad Agropoli, commercianti e negozianti si sono preparati per accogliere una clientela numerosa e desiderosa di trovare offerte davvero convenienti.

Abbigliamento la categoria più gettonata

Dai dati raccolti emerge che l’abbigliamento resta la categoria più ricercata durante i saldi. La possibilità di acquistare capi di qualità a prezzi accessibili rappresenta una priorità per la maggior parte degli intervistati, che vedono nei saldi un’occasione concreta per fare acquisti mirati e utili.

Dubbi sulla reale convenienza

Nonostante l’entusiasmo generale, non mancano alcune perplessità. Una parte dei consumatori esprime dubbi sulla reale convenienza dei saldi, sottolineando come, in alcuni casi, i prezzi non sembrino così diversi rispetto al periodo precedente. Queste osservazioni alimentano un dibattito ormai ricorrente: quanto sono autentici gli sconti applicati dai negozi?

Le nuove tendenze

Accanto ai più prudenti, ci sono anche coloro che ammettono di lasciarsi tentare dalle promozioni, anche senza un reale bisogno di nuovi prodotti. L’abbigliamento si conferma comunque al primo posto nelle preferenze con un 90,9%, nonostante una lieve flessione del 3% rispetto allo scorso anno. Seguono le calzature, in crescita del 4,1% e ora all’80,1%. Aumenta anche l’interesse per accessori (41%) e articoli sportivi (40%), segno di una maggiore diversificazione nelle scelte d’acquisto.

Per quanto riguarda le modalità di acquisto, 7 consumatori su 10 preferiscono alternare negozi fisici e shopping online.