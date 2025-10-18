Agropoli, al Liceo Gatto la IV edizione del Festival Scientia: tavola aperta su “Quantum Cilento”

L’incontro ha rappresentato un momento di dialogo e avvicinamento tra il mondo della scuola e quello della ricerca scientifica

A cura di Raffaella Giaccio

L’Associazione Cilento Domani Arte e Cultura Mediterranea APS, in collaborazione con l’Associazione Scienza e Scuola APS, ha promosso un interessante incontro con gli studenti del Liceo Scientifico “Alfonso Gatto” di Agropoli, offrendo loro un’anteprima di quello che sarà il grande convegno dedicato alla Fisica Quantistica, in programma il 12 novembre presso lo stesso istituto.

La giornata

L’incontro ha rappresentato un momento di dialogo e avvicinamento tra il mondo della scuola e quello della ricerca scientifica, introducendo i ragazzi alle tematiche più affascinanti e complesse della fisica moderna, dalle basi della meccanica quantistica alle più recenti scoperte nel campo delle particelle subatomiche.

Attraverso una prima presentazione dei contenuti che verranno approfonditi durante il convegno di novembre, gli studenti hanno potuto comprendere come la fisica quantistica non sia soltanto una materia astratta, ma una disciplina che incide profondamente sulla tecnologia e sulla visione stessa dell’universo.

L’appuntamento del 12 novembre

L’evento di novembre, già molto atteso, vedrà la partecipazione di illustri personalità del panorama scientifico nazionale, che porteranno il loro contributo su temi di grande attualità e interesse.

Leggi anche:

Il Vallo di Diano sede di uno dei più importanti seminari internazionali sulla meccanica quantistica

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di diffondere la cultura scientifica e stimolare la curiosità e lo spirito critico dei giovani, promuovendo al contempo il dialogo tra esperti, docenti e studenti.

Con questa anteprima, l’Associazione Cilento Domani Arte e Cultura Mediterranea APS e l’Associazione Scienza e Scuola APS ribadiscono il proprio impegno nel valorizzare la conoscenza come strumento di crescita personale e collettiva, contribuendo a fare del Cilento un territorio sempre più attento all’innovazione, alla ricerca e alla cultura.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Il mondo arbitrale si riunisce ad Ascea. Presente anche il Presidente Figc Gravina

L’evento ha rappresentato un momento di confronto, crescita e aggiornamento tecnico-organizzativo, con…

Processo Vassallo: ecco chi sono le parti civili ammesse

Si comincia a delineare chiaramente il percorso di questo processo. Le parti…

Rifiuti speciali abbandonati lungo il Fiume Sele: scatta la denuncia delle guardie ambientali

Rinvenuti materiali come rifiuti ingombranti, tubazioni, rifiuti urbani misti, cartucce da caccia…

Stories

Ecco il nuovo palasport di Salerno
Ecco il nuovo palasport di Salerno
Blitz antidroga ad Eboli
Blitz antidroga ad Eboli
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Pioggia di fondi per la viabilità
Pioggia di fondi per la viabilità
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Torna il Premio Primula d’Oro
Torna il Premio Primula d’Oro
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

Ecco il nuovo palasport di Salerno Blitz antidroga ad Eboli Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica Incendi in Cilento, arrestato piromane Pioggia di fondi per la viabilità Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania Eboli, sanzioni contro gli incivili Torna il Premio Primula d’Oro Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito