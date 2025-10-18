Agropoli, al Liceo Gatto la IV edizione del Festival Scientia: tavola aperta su “Quantum Cilento”

L’Associazione Cilento Domani Arte e Cultura Mediterranea APS, in collaborazione con l’Associazione Scienza e Scuola APS, ha promosso un interessante incontro con gli studenti del Liceo Scientifico “Alfonso Gatto” di Agropoli, offrendo loro un’anteprima di quello che sarà il grande convegno dedicato alla Fisica Quantistica, in programma il 12 novembre presso lo stesso istituto.

La giornata

L’incontro ha rappresentato un momento di dialogo e avvicinamento tra il mondo della scuola e quello della ricerca scientifica, introducendo i ragazzi alle tematiche più affascinanti e complesse della fisica moderna, dalle basi della meccanica quantistica alle più recenti scoperte nel campo delle particelle subatomiche.

Attraverso una prima presentazione dei contenuti che verranno approfonditi durante il convegno di novembre, gli studenti hanno potuto comprendere come la fisica quantistica non sia soltanto una materia astratta, ma una disciplina che incide profondamente sulla tecnologia e sulla visione stessa dell’universo.

L’appuntamento del 12 novembre

L’evento di novembre, già molto atteso, vedrà la partecipazione di illustri personalità del panorama scientifico nazionale, che porteranno il loro contributo su temi di grande attualità e interesse.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di diffondere la cultura scientifica e stimolare la curiosità e lo spirito critico dei giovani, promuovendo al contempo il dialogo tra esperti, docenti e studenti.

Con questa anteprima, l’Associazione Cilento Domani Arte e Cultura Mediterranea APS e l’Associazione Scienza e Scuola APS ribadiscono il proprio impegno nel valorizzare la conoscenza come strumento di crescita personale e collettiva, contribuendo a fare del Cilento un territorio sempre più attento all’innovazione, alla ricerca e alla cultura.