Agguato a Cava de’ Tirreni: spari contro un noto imprenditore in via Marconi

Un grave episodio di cronaca si è verificato nel pomeriggio di ieri a Cava de’ Tirreni, dove sono stati esplosi quattro colpi di pistola in prossimità di via Marconi. L’obiettivo dell’agguato sarebbe un imprenditore di 43 anni, figura molto conosciuta nel settore del “by-night” e dell’organizzazione di eventi nella cittadina metelliana. L’uomo, che al momento dell’attacco si trovava a bordo della propria vettura, è riuscito miracolosamente a sfuggire ai proiettili e a mettersi in salvo trovando rifugio in un bar della zona.

La dinamica dell’agguato e le indagini

Le autorità hanno immediatamente avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima designata è un punto di riferimento storico per le manifestazioni sul territorio.

Gli inquirenti non escludono alcuna pista, ma l’attenzione si starebbe concentrando proprio sull’attività professionale dell’uomo. Le indagini sono attualmente coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore, che dovrà fare luce sul movente e identificare i responsabili dell’atto intimidatorio.

Le ipotesi sul movente professionale

Al centro dell’attività investigativa vi è il possibile collegamento tra il gesto violento e le manifestazioni organizzate nelle ultime settimane.