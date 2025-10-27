Agevolazioni per gli elettori in vista del voto: ecco tutte le indicazioni della Prefettura

In occasione delle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Campania, fissate per il 23 e 24 novembre 2025, il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per i Servizi Elettorali ha riepilogato le agevolazioni di viaggio applicate dalle società di trasporto per gli elettori che si recheranno a votare nel proprio comune di iscrizione elettorale. Le riduzioni tariffarie si applicano a viaggi ferroviari, aerei, via mare e autostradali.

Sconti sui viaggi in treno

Diverse compagnie ferroviarie hanno aderito all’iniziativa, applicando sconti specifici:

Trenitalia S.p.A. e Trenord S.r.l. applicheranno agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari in favore dei cittadini italiani residenti in Italia o all’estero che si rechino nella località di iscrizione elettorale (o limitrofe) per esercitarvi il diritto di voto. Trenitalia prevede, per gli elettori, biglietti nominativi di andata e ritorno con una riduzione del 60% sulle tariffe regionali (tariffe 39) e regionali con applicazione sovra regionale (tariffe 39/AS), e del 70% sul prezzo base per tutti i treni del servizio nazionale (Alta Velocità, Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte) e per il servizio cuccette. Le riduzioni sono applicabili per la 2∧ classe e per il livello di servizio Standard sui treni Alta Velocità , e anche in 1∧ e 2∧ classe per i Regionali e Intercity, e sui servizi cuccette e vagoni letto. Trenord S.r.l. , operante in Lombardia, applicherà la riduzione del 60% sul prezzo di andata e ritorno dei biglietti nominativi a tariffa regionale ferroviaria Lombardia (n.39/10) in 1∧ e 2∧ classe, oltre che sulla tariffa dedicata “Malpensa” da e per l’aeroporto.

applicheranno agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari in favore dei cittadini italiani residenti in Italia o all’estero che si rechino nella località di iscrizione elettorale (o limitrofe) per esercitarvi il diritto di voto. Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. applicherà le agevolazioni esclusivamente a favore degli elettori che si recheranno a votare per le elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto. La riduzione è pari al 60% sul prezzo al pubblico per viaggiare in ambiente Smart e Prima con le offerte Flex, Extratempo e Bordo. Nessuna agevolazione è prevista per l’ambiente Club e per offerte diverse da quelle indicate.

I biglietti agevolati possono essere acquistati per viaggi da effettuare dal 14 novembre 2025 al 4 dicembre 2025. Per usufruire dello sconto, nel viaggio di andata l’elettore dovrà esibire la tessera elettorale o una dichiarazione sostitutiva che attesti l’acquisto del biglietto per recarsi al seggio. Per il viaggio di ritorno è necessario esibire, oltre a un valido documento di identità, la tessera elettorale con l’attestazione dell’avvenuta votazione.

Riduzioni sui viaggi via mare

Anche diverse compagnie di navigazione applicheranno la tariffa agevolata. Il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ha dato disposizioni a Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., GNV S.p.A., Grimaldi Euromed S.p.A., Società Navigazione Siciliana S.c.p.A. e NLG – Navigazione Libera del Golfo di applicare una riduzione del 60% del nolo passeggeri della sola “tariffa ordinaria”. Se la “tariffa residenti” è più conveniente, sarà quest’ultima a essere applicata.

Le agevolazioni sono previste su specifiche linee marittime, come ad esempio la linea Genova-Porto Torres (Compagnia Italiana di Navigazione), Civitavecchia-Olbia (GNV e Grimaldi Euromed), Napoli-Cagliari-Palermo (Grimaldi Euromed) e Termoli-Isole Tremiti (NLG).

Agevolazioni sui biglietti aerei

Italia Trasporto Aereo S.p.A. (ITA Airways) applicherà uno sconto sul biglietto aereo per un volo nazionale di andata e ritorno. Lo sconto è pari a 40 euro per tariffe con importo pari o superiore a 41 euro ed è applicabile a tutti i brand tariffari.

L’offerta è valida per volare da tutta Italia verso Bari, Brindisi, Napoli, Venezia e viceversa, dal 16 novembre al 1∘ dicembre 2025. Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni e non si applica a tasse e supplementi. Per l’acquisto, consultare il sito www.ita-airways.com e le agenzie di viaggio. Al check-in e/o imbarco il passeggero dovrà esibire la tessera elettorale o una dichiarazione sostitutiva per il viaggio di andata; al ritorno la tessera elettorale dovrà essere regolarmente vidimata.

Esenzione pedaggio autostradale per i residenti all’estero

L’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (A.I.S.C.A.T.) ha annunciato che le Concessionarie autostradali aderiranno alla richiesta di esenzione dal pagamento del pedaggio su tutta la rete nazionale (con esclusione delle autostrade con sistema di esazione di tipo “aperto”) in favore degli elettori italiani residenti all’estero.

L’agevolazione è valida sia per il viaggio di andata che per quello di ritorno. Per il viaggio di andata l’agevolazione sarà valida dalle ore 22 del quinto giorno precedente quello della consultazione, mentre per il rientro, dal giorno delle operazioni di voto fino alle ore 22 del quinto giorno successivo alla loro conclusione.

Per usufruire dell’esenzione, l’elettore dovrà esibire, per il viaggio di andata, la tessera elettorale, la cartolina-avviso inviata dal comune o l’attestazione rilasciata dal Consolato. Per il viaggio di ritorno, è richiesta la tessera elettorale vidimata dal presidente del seggio.