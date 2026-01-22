Adottato il PUC a Giffoni Valle Piana, ma nel documento compare per errore il nome di un altro Comune

Il PUC – Piano Urbanistico Comunale rappresenta uno degli strumenti più importanti per la pianificazione e lo sviluppo di un territorio, poiché definisce le linee guida per l’assetto urbano, la tutela ambientale e la crescita economica di una comunità. In questo quadro, il comune di Giffoni Valle Piana ha ufficialmente adottato il proprio PUC con delibera di Giunta comunale del 23 dicembre 2025, segnando un passaggio amministrativo di rilievo.

Errore nel nome del Comune

Tuttavia, all’interno del documento approvato emerge un’anomalia: viene infatti citato il Comune di Cannalonga, un riferimento che non ha alcuna attinenza con l’atto in questione. Si tratta, secondo quanto emerso, di un mero errore materiale, probabilmente riconducibile a una svista nella fase di redazione del testo, che non compromette la validità giuridica del provvedimento. Nonostante ciò, l’episodio ha acceso il dibattito pubblico.

L’intervento social di Romina Malfeo, amministratrice di Giffoni Valle Piana

A segnalare l’incongruenza è stata Romina Malfeo, già amministratrice comunale di Giffoni Valle Piana e candidata alle ultime elezioni regionali nella lista Avanti, che ha portato la questione all’attenzione dei cittadini attraverso un post su Facebook. Nel suo intervento, Malfeo ha sottolineato come, pur trattandosi di un errore formale, la: “cura e l’accuratezza nella stesura degli atti amministrativi siano fondamentali, soprattutto quando si parla di strumenti strategici come il Piano Urbanistico Comunale, destinato a incidere sul futuro della comunità per i prossimi anni”.

L’adozione del PUC resta dunque un passaggio chiave per Giffoni Valle Piana, ma l’episodio evidenzia la necessità di una maggiore attenzione nella” redazione dei documenti ufficiali, affinché scelte così importanti siano accompagnate da un livello di precisione adeguato al loro valore istituzionale e politico”.