Adele Amoruso si candida a Sindaco: “Per Campagna una strada nuova fatta di concretezza e ascolto”

La corsa verso Palazzo di Città a Campagna si arricchisce di una candidatura che punta tutto sul connubio tra radici identitarie e pragmatismo amministrativo. Adele Amoruso ha ufficializzato la sua discesa in campo per la carica di Sindaco, proponendosi come la figura di sintesi tra l’esperienza già maturata nelle istituzioni e una volontà di rinnovamento che passa attraverso la determinazione e la concretezza.

La candidata non si presenta come un volto nuovo assoluto, ma come una figura politica strutturata: “Porto con me l’esperienza maturata come Assessore e la fermezza dimostrata dai banchi dell’opposizione”, ha dichiarato Amoruso, sottolineando come il suo percorso sia stato un crescendo di conoscenza della macchina amministrativa e di difesa degli interessi della comunità.

Un legame viscerale tra frazioni e centro storico

Il pilastro della proposta politica di Amoruso risiede nella sua profonda conoscenza del territorio, vissuto in ogni sua sfaccettatura. Le sue origini affondano nelle frazioni, descritte come il cuore pulsante della sua storia personale, mentre la sua quotidianità attuale si svolge nel centro storico. Questa doppia prospettiva le permette di rivendicare una rappresentanza totale della cittadinanza.

Secondo la candidata, la marcia in più della sua proposta risiede anche in una questione di approccio: “Conosco ogni strada e sono pronta a rappresentare ogni cittadino, con quella sensibilità e pragmaticità che solo una donna che ama la sua comunità sa avere”. Un richiamo forte al valore del cambiamento che, nelle sue parole, ha spesso il volto e la storia di una donna.

Una squadra coesa per una città dove restare

Adele Amoruso non intende affrontare questa sfida elettorale in solitaria. Al suo fianco si schiera una squadra di donne e uomini legati da una passione autentica per il territorio e dalla condivisione di un progetto comune che va oltre il semplice programma elettorale. L’obiettivo dichiarato è ambizioso: trasformare Campagna da luogo di crescita a luogo di permanenza stanziale.

“Immagino una città che non sia solo un luogo dove crescere, ma un posto dove voler restare“, ha affermato la candidata, delineando una visione di lungo periodo che mira a contrastare lo spopolamento e a valorizzare le opportunità locali per le nuove generazioni.

Ascolto e dialogo: il tour nei quartieri

La campagna elettorale di Adele Amoruso sarà caratterizzata da una presenza capillare su tutto il territorio comunale. Non si tratterà, secondo quanto dichiarato, di una passerella elettorale finalizzata a facili rassicurazioni, bensì di una fase di ascolto attivo. Il calendario dei prossimi giorni prevede infatti incontri in ogni quartiere e frazione per raccogliere istanze, preoccupazioni e speranze della popolazione.

“Non stiamo solo affrontando una sfida elettorale. Stiamo tracciando una strada nuova. Corriamo insieme“, ha concluso Amoruso, lanciando un appello alla partecipazione collettiva per la costruzione della “Campagna del futuro”, un progetto che potrà concretizzarsi solo attraverso un dialogo costante con chi vive quotidianamente il territorio.