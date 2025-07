Ad Ostigliano inaugurato il forno di comunità per tenere viva la memoria del passato

Il forno d i comunità di Perito è stato inaugurato sabato scorso. Questo forno sorge accanto alla “fontana vecchia” e all’imbocco di via Marancia, che conduce ai campi, valorizzando un luogo che un tempo era un centro di vita pulsante.

Un Ponte tra Passato e Presente

L’inaugurazione del forno di comunità a Perito rappresenta un significativo passo avanti nella conservazione della memoria storica del borgo. L’amministrazione comunale di Perito ha espresso l’intento di «tenere viva la memoria del passato affinché il paese mantenga il senso di comunità che ci ha sempre contraddistinto e questa meravigliosa serata ne è la dimostrazione». Questa iniziativa mira a rafforzare i legami sociali e a rievocare le tradizioni che hanno plasmato l’identità locale.

La scelta di ubicare il forno accanto alla “fontana vecchia” e all’imbocco di via Marancia non è casuale. Questi luoghi, un tempo fulcro della vita quotidiana e agricola, ritrovano ora nuova centralità. Il forno di comunità si propone quindi non solo come struttura funzionale, ma come simbolo di aggregazione, richiamando l’antica vocazione di questi spazi come punti d’incontro e scambio.

Obiettivo dell’amministrazione

L’iniziativa si inserisce in una più ampia visione dell’amministrazione comunale di Perito, volta a preservare il patrimonio culturale e a promuovere il senso di appartenenza tra i cittadini. L’obiettivo è mantenere viva la coesione sociale che ha sempre caratterizzato il paese, utilizzando la riscoperta delle tradizioni come strumento per rafforzare la comunità nel presente e proiettarla nel futuro.