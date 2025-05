Ad Ascea il primo nido di Caretta caretta in Campania: al via la stagione di nidificazione

È ufficialmente iniziata la stagione di nidificazione della tartaruga marina Caretta caretta in Campania. Il primo nido del 2025 è stato individuato questa mattina ad Ascea. Una tartaruga ha deposto le sue uova sulla spiaggia, aprendo così la nuova stagione riproduttiva della specie protetta.

La segnalazione e la scoperta del nido di caretta caretta

A seguito di una segnalazione, i volontari della Stazione Zoologica Anton Dohrn sono intervenuti tempestivamente, recintando l’area e confermando la presenza del nido. Si tratta del primo nido dell’anno in tutta la regione, un evento atteso che segna un nuovo inizio per le attività di monitoraggio e tutela lungo la costa campana.

Ascea nursery per le tartarughe caretta caretta

Ascea si conferma ancora una volta uno dei siti più rilevanti per la nidificazione della Caretta caretta in Italia. Nel 2024, il comune cilentano ha fatto registrare numeri da record, con oltre 20 nidi censiti, consolidando il suo ruolo di punto di riferimento nazionale per la conservazione della specie.

Le attività di sorveglianza proseguiranno per tutta l’estate, grazie al lavoro congiunto di ricercatori, volontari e istituzioni, impegnati nella protezione delle uova e nella sensibilizzazione dei cittadini e dei turisti sull’importanza della tutela della biodiversità marina.