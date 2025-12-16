Ad Agropoli “L’Albero della Sicurezza”: un’iniziativa per promuovere la cultura della tutela nei luoghi di lavori

Un'iniziativa promossa dalla Diocesi di Vallo della Lucania attraverso l'Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro

A cura di Raffaella Giaccio

Si è svolta questa mattina ad Agropoli la giornata “L’Albero della Sicurezza”, promossa dalla Diocesi di Vallo della Lucania attraverso l’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro, dedicata ai temi della sicurezza nei luoghi di lavoro, della legalità e della responsabilità sociale.

La giornata

La giornata si è aperta alle ore 10:00 con la visita di S.E. Mons. Vincenzo Calvosa ad alcune realtà produttive del territorio: un momento significativo di ascolto e confronto con lavoratori e imprenditori, volto a sottolineare l’importanza della tutela della persona nel mondo del lavoro.

Alle ore 12:00, presso la sede della MGR Group in Contrada San Felice – Zona Industriale di Cicerale, si è tenuto l’incontro di riflessione dal titolo “Proteggere la vita, giorno dopo giorno”, durante il quale è stato ribadito come la sicurezza sul lavoro rappresenti un valore fondamentale, non solo sotto il profilo normativo ma anche umano e sociale.

Un momento simbolico

Particolarmente sentito il momento simbolico de “L’Albero della Sicurezza”, svoltosi alle ore 13:00, che ha rappresentato l’impegno condiviso a promuovere una cultura della prevenzione, della legalità e del rispetto della dignità del lavoratore. La manifestazione si è conclusa alle ore 13:30 con un momento di convivialità e i saluti finali, favorendo un clima di dialogo e partecipazione tra istituzioni, associazioni e realtà produttive.

All’iniziativa hanno preso parte anche diverse associazioni impegnate sul territorio, tra cui SOS Antiracket e Giovani, Vangelo e Lavoro, che hanno contribuito a rafforzare il messaggio di attenzione e responsabilità verso il mondo del lavoro.

