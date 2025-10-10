Ad Agropoli la presentazione del libro su San Carlo Acutis

Domenica 12 ottobre, festa liturgica di San Carlo Acutis, Vito Rizzo presenta ad Agropoli presso la Parrocchia di Santa Maria delle Grazie il suo nuovo libro sul giovane santo canonizzato a Roma lo scorso 7 Settembre.

San Carlo Acutis

Il giovane milanese, “patrono di internet”, rappresenta per tanti un punto di riferimento per fare esperienza del Vangelo anche ai nostri giorni.

Con Vito Rizzo, già autore della biografia spirituale di Carlo Acutis pubblicata nel 2020, ne discuteranno la presidente diocesana di Azione Cattolica Angela Russo e Don Bruno Lancuba che proprio in questi giorni lascerà la parrocchia in cui ha esercitato il suo ministero sacerdotale negli ultimi 23 anni.

Il libro

Il libro propone un percorso di rilettura dell’esperienza di vita di San Carlo Acutis anche alla luce delle pagine del Vangelo di Matteo e presenta la dimensione della devozione popolare verso il giovane santo e la sua spiritualità eucaristica, centrale per capire la profondità della sua testimonianza di vita e di fede. L’appuntamento è alle ore 20.00 e vedrà anche gli interventi musicali delle giovani Luisa Cantalupo al violino e Vera Rizzo al flauto.