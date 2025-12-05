Ad Agropoli inaugurato “Spazio Mare”, il nuovo museo dedicato al mare

Questa mattina ad Agropoli si è tenuta la cerimonia di apertura di Spazio Mare, il nuovo museo tematico dedicato al mare, ospitato all’interno del rinnovato Palazzo Civico delle Arti.

Spazio Mare

Spazio Mare nasce con l’obiettivo di essere molto più di una semplice esposizione: un luogo vivo, capace di raccontare la storia del mare e del territorio, di preservare memoria e tradizioni, e di offrire a cittadini e visitatori un punto di riferimento culturale condiviso.

La sede del nuovo museo

La collocazione nel Palazzo Civico delle Arti, già cuore culturale di Agropoli, rafforza la volontà di integrare patrimonio, progetto e comunità.

L’apertura di Spazio Mare significa valorizzare la propria vocazione marinara, offrire un nuovo motivo di attrazione turistica, sensibilizzare le nuove generazioni sulla cultura del mare, e incentivare iniziative legate all’ambiente, alla storia, alla marineria, all’educazione e alla comunità.