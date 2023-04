Ad Agropoli arrivano le Sentinelle del Turismo. Perplessità della minoranza

Ad Agropoli parte il progetto Sentinelle del Turismo, già attuato in altre realtà turistiche. L’iniziativa è dell’associazione Testene in collaborazione con il Forum dei Giovani e gode del patrocinio del Comune di Agropoli. In città ci saranno volontari riconoscibili in maglia rossa, i quali gireranno per i luoghi prettamente turistici del territorio. Il loro obiettivo sarà quello di essere di ausilio ai turisti per fornire indicazioni turistiche, dare informazioni su strutture ricettive, trasporti, ticket d’ingresso dei siti culturali, programmi eventi estate 2023 e tanto altro ancora.

Le critiche all’iniziativa

Una scelta che divide. C’è chi plaude all’iniziativa, chi la ritiene un esempio di buona volontà ma poco utile nel concreto e chi ne evidenzia delle criticità.

Il consigliere Raffaele Pesce, infatti, trova il patrocinio del Comune in contrasto con la Legge Regionale e passibile anche di sanzioni.

Le Sentinelle, infatti, potranno anche fornire consigli su suggerimenti e consigli sulle strutture ricettive, laddove, invece, la Regione vieta attività di carattere commerciale, concorrenza alle agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di clienti a favore di alberghi, imprese di trasporto singolo o associate, imprese commerciali, artigiani, industriali e simili. Come verranno forniti da parte delle Sentinelle eventuali suggerimenti circa attività commerciali, di ristorazione o ricettive da parte dei volontari sulle cui divise campeggia lo stemma del Comune? C’è il rischio che si favorisca qualcuno?

La posizione del consigliere Pesce

«La linea, da anni, e non solo in Campania, è quella della professionalizzazione delle figure di guida e di accompagnatore turistico, con relativi corsi, abilitazioni ed albi.

Ben venga la buona volontà, ma in considerazione proprio di quello stemma cittadino, cerchiamo di seguire le norme di legge. Il turismo è una cosa seria». Questo il commento del consigliere Pesce.