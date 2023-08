Ad Agropoli arriva Musashi: il mega yacht giapponese del patron di Oracle

Arrivato ad Agropoli il Musashi, il mega yacht del mecenate Larry Ellison, fondatore di Oracle. Questo imponente superyacht di 87,78 metri è stato costruito nel 2011 ed è ispirato al leggendario samurai Miyamoto Musashi. La sua presenza maestosa cattura l’attenzione di tutti coloro che passeggiano lungo il litorale agropolese. Il Musashi si distingue non solo per le sue dimensioni impressionanti, ma anche per il suo design straordinario. L’interior design, di ispirazione giapponese, è stato creato da Sinot Yacht Design, conferendo all’imbarcazione un tocco di eleganza senza pari. Questo yacht è diventato uno dei pezzi più memorabili prodotti da Feadship, con interni che catturano l’essenza della cultura giapponese in un contesto di lusso marittimo.

Comfort e Lusso per Ospiti ed Equipaggio

La capacità di accogliere fino a 18 ospiti in 10 cabine, tra cui una sontuosa master suite e 2 cabine VIP, sottolinea l’attenzione al comfort degli ospiti. Inoltre, il Musashi può ospitare fino a 24 membri dell’equipaggio, garantendo un’esperienza di navigazione senza precedenti in termini di lusso e relax.

Un Design Raffinato per un’Esperienza Eccezionale

Il design del Musashi abbraccia uno stile giapponese moderno, con tocchi di stile art deco. Le linee chiare del suo profilo elegante sono studiate per ottimizzare l’uso della luce e dello spazio. Diviso su cinque ponti, il Musashi ha uno schema ben definito. Il ponte principale ospita otto suite per gli ospiti, mentre il terzo e il quarto ponte accolgono le lussuose cabine principali.

Tecnologia e Comfort Unici

Oltre all’attenzione per l’estetica e il lusso, il Musashi è dotato di tecnologie all’avanguardia. Grazie ai suoi potenti motori diesel MTU (20V4000 M93L) da 5.766 CV e alle sue eliche a vite quadruple, il Musashi può raggiungere una velocità massima di 20,9 nodi, mentre la sua velocità di crociera è di 18 nodi.