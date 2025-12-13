Acquisti di Natale, corsa ai regali: acquisti online o negozio fisico? Parola ai cittadini di Agropoli

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, la tradizionale corsa ai regali entra nel vivo, coinvolgendo sia i consumatori più previdenti che i ritardatari dell’ultimo minuto.

Per comprendere lo stato d’animo e le abitudini di acquisto in questo periodo cruciale, InfoCilento ha interpellato i cittadini di Agropoli, ponendo l’attenzione su tre aspetti fondamentali: l’inizio degli acquisti, la predilezione tra e-commerce e negozi fisici e, naturalmente, i desideri da trovare sotto l’albero.

Il sondaggio

Dalle risposte raccolte emerge un quadro variegato. Molti intervistati hanno confermato di aver già iniziato gli acquisti per evitare la calca dell’ultimo momento e assicurarsi i prodotti desiderati. Tuttavia, una parte significativa si riserva di completare la lista nelle prossime settimane, spesso in concomitanza con gli ultimi giorni utili di shopping pre-natalizio.

Riguardo la tipologia di doni scelti, le risposte spaziano ampiamente: dagli articoli di abbigliamento ai prodotti di profumeria, passando ovviamente per i giocattoli per i più piccoli.

In molti casi, la scelta ricade su “qualcosa di utile o un’esperienza da condividere”, segno di una tendenza che valorizza l’utilità e il significato del regalo più che il semplice gesto.

Negozio Fisico contro E-commerce

Uno degli aspetti più interessanti emersi dal sondaggio riguarda la modalità di acquisto preferita. La dicotomia tra l’esperienza d’acquisto tradizionale e il digital shopping è più attuale che mai.

I negozi locali di Agropoli mantengono un forte appeal, soprattutto per chi cerca un consiglio personalizzato, vuole toccare con mano il prodotto o semplicemente desidera sostenere il commercio di prossimità. La possibilità di ricevere l’articolo immediatamente e l’atmosfera natalizia dei centri urbani sono fattori decisivi.

D’altra parte, i siti online continuano a essere scelti per la comodità, la vasta offerta e, spesso, per la possibilità di trovare prezzi più competitivi. Molti cittadini hanno infatti ammesso di combinare le due modalità, acquistando online gli articoli più difficili da reperire o approfittando di offerte specifiche, per poi dedicarsi allo shopping in presenza per i doni dell’ultimo minuto.

I desideri sotto l’albero: Dai Beni Materiali alle Emozioni

Infine, InfoCilento ha chiesto ai cittadini agropolesi cosa sperano di scartare la mattina di Natale. I desideri spaziano dal pratico al sognato. La risposta più gettonata è stata“soprattutto un po’ di serenità per l’anno nuovo”, a sottolineare come il vero valore del Natale resti legato agli affetti e al benessere collettivo.