Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del giorno 22 agosto | Almanacco

Almanacco del 22 agosto 2023:

Santi del giorno: Beata Vergine Maria Regina

San Fabrizio (Martire)

San Filiberto (Martire)

Già nei congressi mariani di Lione (1900), di Friburgo (1902) e di Einsiedeln (1906) si chiedeva l’istituzione di questa celebrazione, e ancor più lo si fece dopo la creazione di quella di Cristo Re nel 1925.

Etimologia: Fabrizio, nome latino, ma di origine etrusca, deriva dal termine “faber”, “operaio”. Divenne celebre in età romana quale nome dei “Fabricii”, famiglia plebea alla quale apparteneva il console Fabrizio Luscino.

Proverbio del giorno:

Chi vuole aver del mosto, zappi le viti d’agosto.

Aforisma del giorno:

La maldicenza è come la ferita: lascia sempre la cicatrice. (Proverbio)

Accadde Oggi:

1902 – Viene fondata la Cadillac : Nasce a Detroit la Cadillac Automobile Company, destinata a diventare un marchio di gran lusso, dal 1908 parte della grande famiglia della General Motors. Promotore dell’iniziativa è William H. Murphy, un commerciante di legnami, tra i primi azionisti della Ford Motor Company, che le dà il nome dell’ufficiale francese Antoine de la Mothe Cadillac, al quale si deve la fondazione nel 1701 della città di Detroit. Il primo modello, la storica Model A, esce l’anno dopo.

1862 – Primo numero del quotidiano “Il Roma”: In una Napoli permeata di fervore risorgimentale, apparve nelle edicole un nuovo quotidiano, destinato a dare voce alla componente garibaldina e a quella mazziniana: Il Roma. Diretto da Pietro Sterbini, la nuova testata riprendeva nel titolo il motto dell’Eroe dei due Mondi «Roma o morte», a testimoniare la profonda determinazione nel completare l’impresa unitaria con l’annessione della città eterna, futura capitale del Regno d’Italia.

Sei nato oggi? I nati il 22 agosto, anche quando perseguono obiettivi pieni di immaginazione, fantasia e creatività, non perdono mai il contatto con il fondamento dell’esperienza acquistata attraverso i più comuni impegni e le attività giornaliere. Essi non dimenticano le loro radici e sono estremamente realistici riguardo alle proprie capacità; di conseguenza disprezzano l’arroganza e compatiscono coloro che, per orgoglio o eccessiva sicurezza in se stessi, si trascinano o trascinano gli altri verso il rischio. Prendendo a base della loro vita una fondata conoscenza del mondo e dei suoi meccanismi, i nati il 22 agosto procedono con la logica, sia che rimangano sul piano materiale sia che si occupino di concetti astratti e sofisticati.

Celebrità nate in questo giorno:

1933 – Sylva Koscina : Attrice di fama mondiale, nata a Zagabria e morta a Roma nel 1994, è stata uno dei volti più belli del cinema e della televisione italiana.

1908 – Henri Cartier-Bresson : Nato a Chanteloup-en-Brie, nel nord della Francia, è stato un fotografo francese, testimone con le sue immagini dei più disparati angoli del pianeta e dei principali eventi del pianeta e dei principali eventi del Novecento. Non a caso viene annoverato tra i pionieri del foto-giornalismo.

1862 – Claude Debussy: Nato a Saint-Germain-en-Laye, nel nord della Francia, viene considerato tra i più eccelsi compositori della storia francese.