Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 12 aprile | Ecco l’Almanacco

Il 12 aprile è una data che ha una serie di significati importanti, sia dal punto di vista religioso che storico. In questo articolo, esploreremo alcuni degli avvenimenti più importanti che sono accaduti il 12 aprile, così come i santi e le celebrità che condividono questa data di nascita.

Santi del giorno

San Zeno di Verona, vescovo venerato come santo dalla Chiesa cattolica. San Zeno è noto per essere stato un predicatore molto efficace, che ha contribuito a diffondere la fede cristiana in tutta la regione dell’Italia settentrionale.

San Giulio I (Papa)

San Saba il Goto (Martire)

Sant’Alferio (Abate)

Santa Vissia di Fermo (Vergine e Martire)

Sant’Erchembodone (Vescovo di Therouanne)

Etimologia

Giulia, “Iulius”, “cognomen” romano in uso per indicare quanti appartenessero alla “gens Iulia”, è all’origine del nome, che divenne un personale abbastanza diffuso sin dall’epoca imperiale. Ancora oggi è molto attestato in Italia.

Proverbio del giorno

Aprile cava la vecchia dal covile.

Aforisma del giorno

Il riconoscimento dell’ignoranza è una delle più belle e sicure prove del discernimento che io sappia. (M. de Montaigne)

Accadde Oggi

Il 12 aprile è stato il giorno in cui si è verificato uno dei più grandi incidenti ferroviari nella storia degli Stati Uniti. Nel 1833, il treno “Lion” ha deragliato vicino a Norwalk, in Connecticut, uccidendo 5 persone e ferendone gravemente altre 27.

Inoltre, il 12 aprile del 1961, Yuri Gagarin è diventato il primo essere umano ad orbitare intorno alla Terra. Questo avvenimento ha rappresentato una svolta nella corsa allo spazio tra gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica.

Notizie curiose

Oggi è il National Grilled Cheese Sandwich Day negli Stati Uniti. Questo panino, fatto con pane tostato e formaggio fuso, è un piatto molto popolare in tutto il paese e viene spesso servito come cibo confortevole.

Celebrità nate in questo giorno

1956 – Andy Garcia: Attore e regista tra i più popolari di Hollywood. Cubano de L’Avana, Andrés Arturo García Menéndez, così risulta all’anagrafe, si trasferisce con i genitori a Miami, nel 1961 dopo la rivoluzione nell’isola caraibica.

1978 – Luca Argentero: Attore e personaggio televisivo, è nato a Torino. Dopo essersi diplomato al “Collegio san Giuseppe”, si è laureato in Economia e Commercio.

Scomparsi oggi

1945 – Franklin Delano Roosevelt: Protagonista della scena politica mondiale del Novecento e principale artefice dello sviluppo economico degli USA. Nato ad Hyde Park, nello Stato di New York, e morto a Warm Springs nel 1945.

1927 – San Giuseppe Moscati: E’ stato un medico e fisiologo italiano.