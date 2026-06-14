Pollica, sul porto di Acciaroli c’è Matteo Politano: vacanze in Cilento per l’esterno del Napoli

Con un’Italia senza Mondiali è tempo di vacanze per molti calciatori della nostra Serie A. Matteo Politano, esterno del Napoli di De Laurentiis, ha deciso di trascorrerle in Cilento e, più precisamente, nella splendida Pollica.

Lo scatto e la passeggiata al porto di Acciaroli

Il giocatore azzurro, infatti, nella giornata di ieri ha attraccato con la sua imbarcazione al porto di Acciaroli, dove è stato immortalato da fan e curiosi in compagnia della sua dolce metà, Alessandra Esposito. Politano ha fatto una passeggiata sul noto approdo turistico per poi intrattenersi in un locale del posto per gustare le prelibatezze culinarie più tipiche.

Il Cilento meta preferita dai campioni azzurri

Quella del calciatore del Napoli, però, non è l’unica presenza vip sul territorio. Nei giorni scorsi a fare tappa in Cilento è stato proprio un suo compagno di spogliatoio in azzurro, Juan Jesus, che ha preferito come luogo di relax assoluto la vicina Capaccio Paestum.